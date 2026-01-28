Молодой взгляд на мир: студенческий шорт-лист Sony World Photography Awards

Всемирная организация фотографии Sony World Photography Awards обнародовала шорт-лист, в который вошли участники студенческого и юношеского конкурсов. В 2026 году было получено более 430 000 заявок из более чем 200 стран.

Студенческий конкурс, посвященный фотопроектам, ежегодно предлагает новое задание. В этом году участникам нужно было представить серии из 5—10 снимков на тему Together («Вместе»), исследуя сообщества людей и природы с любой точки зрения. Итоговый шорт-лист из десяти проектов отражает разнообразие подходов молодых фотографов со всего мира.



Ци Сун «Западная Филадельфия»

Проект взгляд на сообщества районов Мантуа и Белмонт рядом с кампусом Университета Дрекселя в Филадельфии, США, которые затронуты переменами и джентрификацией. Фотографии передают чувство общности внутри локального сообщества и раскрывают как поверхность места, так и людей, которые это место формируют. Это сравнительно малообеспеченное сообщество, однако здесь ощущается сплоченность и большая надежда, коренящаяся в религии и общих пространствах

Цзыфань Чжан «Быть молодым в Латвии»

Сегодня в Латвии молодое поколение активно переосмысливает будущее страны. Оно по-разному отвечает на вызовы времени: преодолевает социальные разломы, унаследованные от советского прошлого, сталкивается с кризисом психического здоровья, выступает за гендерное равенство и вовлекается в вопросы национальной безопасности. Во время визита в Латвию в марте 2025 года Цзыфань Чжан общался с молодыми людьми из разных сфер общества, стремясь глубже понять, как они коллективно действуют как агенты перемен.

Мэтт Диксон Suspiria de Profundis

Suspiria de Profundis обращается к предложению Жана-Поля Сартра о том, что смысл возникает из ничего и формируется через пережитый опыт. Тактильная, аналоговая природа серии направляет зрителя к более глубокому, интуитивному соприкосновению с собственным экзистенциальным положением. Возможно, она даже настраивает аудиторию на общее понимание пространств и мест во времени. Образы Suspiria de Profundis вызывают атмосферу реликвий и готической тревоги, приглашая к длительному размышлению о человеческом состоянии.

Юлай Сюй (徐玉来) «Рыбий хвост»

Юлай Сюй вырос в семье, сформированной одновременно заботой и сдержанностью, где близость и дистанция переплетались. Фотограф отмечает, что во многих китайских семьях любовь проявляется как «тихая жертва» — «рыбий хвост»: детям достается нежное брюшко, а родителям — хвост. Этот самоотказ, преподносимый как «во благо», формирует представления о любви и собственной ценности, но также создает скрытое напряжение, когда эмоции и ожидания расходятся. Собирая истории своих ровесников, Юлай Сюй наблюдает этот хрупкий баланс внутри семейных отношений.

Джулиан Кабрал «Тройняшки»

Джулиан Кабрал и его два брата появились на свет с разницей в две минуты. Они делили утробу матери, колыбель, время кормления, одежду, друзей и цвет глаз. Эта работа стремится рассказать историю жизни тройняшек, зафиксировать течение времени и показать, какой является жизнь трех молодых людей среднего класса в современной Аргентине. Через этот проект Кабрал смотрит в будущее и наслаждается настоящим; возможно, это способ для братьев оставаться близкими друг другу

Джубайр Ахмед Арноб «Место, где я когда-то играл»

«Что такое город, если не люди?» — Уильям Шекспир.

Джубайр Ахмед Арноб возвращается в воспоминаниях в район Green Model Town в Дакке, Бангладеш, где реки, каналы, пруды и поля, некогда наполненные смехом, сегодня погребены под бетоном. В течение трех лет он фотографировал исчезающие ландшафты в мечтательной, сюрреалистичной манере, наслаивая изображения памятью и эмоциями. Урбанизация может стереть реки, дома и радость, но сообщества продолжают существовать. Эта работа несет память за пределы факта, отражая трансформацию Дакки и перекликаясь с судьбами городов по всему миру, сталкивающихся с подобными утратами.

Шанель Гроблер «Единство через пространство»

Единство для каждого выглядит по-разному. Для одних оно заключается в тепле семьи, для других в общих пространствах, хранящих следы человеческого присутствия. Шанель Гроблер исследует старые и новые пространства как рассказчиков связей места, которые когда-то объединяли людей в труде, вере или повседневной жизни. Даже когда стены разрушаются, а краска выцветает, эти пространства продолжают удерживать энергию тех, кто когда-то проходил через них.

Акаш Гульзар Kotar’baaz (کوتر باز)

Эта серия исследует мир голубеводов индийского Кашмира, где, по словам фотографа, «забота об этих кротких птицах становится актом надежды и тихого сопротивления». Снятые на крышах, у святынь и на рынках города Сринагара фото показывают, как во времена неопределённости люди находят покой в простом ритме кормления, тренировки и наблюдения за тем, как их голуби взмывают в небо. Гульзар отмечает: «Это история любви, терпения и несломленного духа места, которое отказывается терять свою душу».

Лаура Анна Росса «В долине цветы остаются»

Более 30 лет Патрик живет в De Vallei («Долине») — отделении длительного пребывания для людей с хроническим психозом в сельской местности Бельгии. Он гуляет по лесу, и с 2024 года Росса сопровождает его, иногда беря с собой камеру как жест, означающий «мы здесь». Каждый кадр вырос из времени, проведенного вместе, которое она описывает как «разделенные тени, горе, свет и цветы». Когда он спросил Россу, остается ли он человеком, она ответила: «Ты самый человечный человек, которого я встречала».

Тереза Хальбрайтер Stillgestanden («Смирно!»)

В проекте Stillgestanden («Смирно!») Тереза Хальбрайтер исследует поиск женственности и индивидуальности в мужской по своей природе институции — Бундесвере, вооруженных силах Германии. Она встречает женщин, стремящихся определить собственную роль внутри этой системы. Какова на самом деле жизнь солдата? Проект подчеркивает напряжение между подчинением и самоутверждением, между жесткостью и уязвимостью. Хальбрайтер выявляет потребность быть частью целого и тихое желание быть увиденной как личность.

Юношеский конкурс отмечает выразительные одиночные фотографии, снятые авторами в возрасте до 19 лет. Формат открытого конкурса дает молодым фотографам полную творческую свободу и возможность показать, что их вдохновляет и волнует в начале пути. Эти работы отражают взгляд нового поколения авторов на постоянно меняющийся мир.

Среди отобранных работ: павлин на золотом фоне у Джейрин Антон (Шри-Ланка), момент командной игры в студенческом футбольном матче у Айдена Фигла (США) и уличный кадр Абдаллы Ислама (Египет), где пирамида обрамлена геометрическим объектом. В шорт-лист также вошли сцены с наездником в воде, осенний пейзаж с горой Фудзи, визуальная иллюзия с BMX-райдером и самолетом, трогательный момент из жизни обезьян, портрет с игрой света и тени, документальный кадр спасения картин из пожара в Стокгольме и фотография красноглазой квакши в тропическом лесу Коста-Рики.