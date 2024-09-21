Московский мотофестиваль, посвященный закрытию сезона. Фотогалерея

В честь закрытия мотосезона в Москве в 11-й раз состоялся фестиваль, участие в котором приняли более 10 тысяч мотоциклистов. Колонна стартовала с Зубовской улицы и по Садовому кольцу доехала до Университетской площади. Для ее проезда перекрывали автомобильное движение.

«Мы проводим городские мероприятия для мотоциклистов на протяжении восьми лет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Они напоминают о важности соблюдения ПДД и привлекают внимание к мотокультуре», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.