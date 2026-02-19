Москву снова замело снегом: рекордный циклон «Валли» в фотографиях

Балканский циклон «Валли» обрушил на Москву мощнейший снегопад, который синоптики называют самым сильным за текущую зиму. По прогнозам, 19 февраля в столице выпадет от 23 до 28 миллиметров осадков, что составляет 63% месячной нормы. Непогода сопровождается ветром с порывами до 17 метров в секунду и сильной метелью. Ожидается, что снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности и войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Снегопад создал живописную картину на улицах, особенно эффектно на белом фоне смотрятся яркие украшения, установленные в центре к празднованию китайского Нового года. Метели, по прогнозам, закончатся к утру 20 февраля, однако в ближайшие дни синоптики не исключают новых осадков.