Визуал
19.02.2026 / 16:58

Москву снова замело снегом: рекордный циклон «Валли» в фотографиях

Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Балканский циклон «Валли» обрушил на Москву мощнейший снегопад, который синоптики называют самым сильным за текущую зиму. По прогнозам, 19 февраля в столице выпадет от 23 до 28 миллиметров осадков, что составляет 63% месячной нормы. Непогода сопровождается ветром с порывами до 17 метров в секунду и сильной метелью. Ожидается, что снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности и войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Снегопад создал живописную картину на улицах, особенно эффектно на белом фоне смотрятся яркие украшения, установленные в центре к празднованию китайского Нового года. Метели, по прогнозам, закончатся к утру 20 февраля, однако в ближайшие дни синоптики не исключают новых осадков.

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Владимир Гердо / ТАСС

Михаил Синицын / ТАСС

Ирина Бужор / Коммерсантъ

Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Михаил Синицын / ТАСС

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Юлия Морозова / Агентство «Москва»