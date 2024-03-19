«Мучная битва» в греческом Галаксиди. Фотогалерея

«Мучная битва» ежегодно проходит в Чистый понедельник и знаменует начало Великого поста в Греции. Праздник устраивают в честь окончания карнавального сезона. В портовый город Галаксиди, недалеко от Афин, «битва» привлекает множество туристов, которые могут и сами принять участие в ней.

Традиция мучных сражений появилась в Греции 200 лет назад во время восстания против турецких правителей. В начале XIX века власти Галаксиди запретили местным жителям устраивать карнавальные гуляния. В знак протеста люди измазали себя золой и вышли на улицы города. В итоге праздник пришлось вернуть. Со временем пепел заменили на муку, а «битва» превратилась в традицию. Участники запасаются защитными масками и очками, чтобы мука не попала в глаза, а исторические здания города закрывают защитными экранами. Яркие кадры мучной битвы этого года — в фотогалерее RTVI.