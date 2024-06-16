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16.06.2024 / 15:32

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Фотогалерея

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Фотогалерея
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В этом году он приходится на 16 июня. Верующие приносят в жертву коров, овец, коз, верблюдов или буйволов в память о вере пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном.

Курбан-байрам отмечается три дня, но основные торжества проходят в первый день. Верующие заранее готовятся к празднованию и стараются совершить хадж в Мекку. В Курбан-байрам принято навещать родственников и делиться с ними угощением, также верующие посещают могилы умерших близких. Треть приготовленной в праздник еды принято раздавать бедным.

Мусульмане во время намаза около Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Сергей Савостьянов / ТАСС

Горожане после намаза около мечети Кул Шариф в Казани
Егор Алеев / ТАСС

Праздничная проповедь и богослужение в честь Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Мужчина около мечети Кул Шариф в день праздника Курбан-байрам
Егор Алеев / ТАСС

Празднование Курбан-байрама у мечети «Ярдям» в столичном районе Отрадное
Агентство «Москва»

Мусульмане собираются на молитву в честь праздника Ид аль-Адха рядом со святыней Купол Скалы в мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима
Mahmoud Illean / AP

Мужчина с жертвенным бараном перед началом обряда заклания жертвенных животных около мечети Казан Нуры в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Егор Алеев / ТАСС

Палестинцы совершают молитву Ид аль-Адха во временном палаточном лагере Хан-Юнис, сектор Газа
Jehad Alshrafi / AP

Мусульмане участвуют в молитве по случаю Ид аль-Адха в мечети Аль-Саида Зинаб в Каире, Египет
Mohamed Hossam / EPA / TASS

Иракские мусульмане-сунниты обмениваются приветствиями после молитвы в мечети в первый день Ид аль-Адха в Басре, Ирак
Nabil al-Jurani / AP

Первый день праздника Ид аль-Адха в Сане, Йемен
Yahya Arhab / EPA / TASS

Мусульманки во время молитвы в первый день праздника Ид аль-Адха возле легендарной мечети Святой Софии в историческом районе Султан Ахмед в Стамбуле
Khalil Hamra / AP

Верующие во время празднования Курбан-байрама в Крыму
Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Празднование Курбан-байрама в Крыму
Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Екатерина Дериглазова