Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Фотогалерея

Мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В этом году он приходится на 16 июня. Верующие приносят в жертву коров, овец, коз, верблюдов или буйволов в память о вере пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном.

Курбан-байрам отмечается три дня, но основные торжества проходят в первый день. Верующие заранее готовятся к празднованию и стараются совершить хадж в Мекку. В Курбан-байрам принято навещать родственников и делиться с ними угощением, также верующие посещают могилы умерших близких. Треть приготовленной в праздник еды принято раздавать бедным.