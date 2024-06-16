Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. Фотогалерея
Мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В этом году он приходится на 16 июня. Верующие приносят в жертву коров, овец, коз, верблюдов или буйволов в память о вере пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном.
Курбан-байрам отмечается три дня, но основные торжества проходят в первый день. Верующие заранее готовятся к празднованию и стараются совершить хадж в Мекку. В Курбан-байрам принято навещать родственников и делиться с ними угощением, также верующие посещают могилы умерших близких. Треть приготовленной в праздник еды принято раздавать бедным.
Мусульмане во время намаза около Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам Сергей Савостьянов / ТАСС
Горожане после намаза около мечети Кул Шариф в Казани Егор Алеев / ТАСС
Праздничная проповедь и богослужение в честь Курбан-байрама в Московской соборной мечети Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»
Мужчина около мечети Кул Шариф в день праздника Курбан-байрам Егор Алеев / ТАСС
Празднование Курбан-байрама у мечети «Ярдям» в столичном районе Отрадное Агентство «Москва»
Мусульмане собираются на молитву в честь праздника Ид аль-Адха рядом со святыней Купол Скалы в мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима Mahmoud Illean / AP
Мужчина с жертвенным бараном перед началом обряда заклания жертвенных животных около мечети Казан Нуры в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам Егор Алеев / ТАСС
Палестинцы совершают молитву Ид аль-Адха во временном палаточном лагере Хан-Юнис, сектор Газа Jehad Alshrafi / AP
Мусульмане участвуют в молитве по случаю Ид аль-Адха в мечети Аль-Саида Зинаб в Каире, Египет Mohamed Hossam / EPA / TASS
Иракские мусульмане-сунниты обмениваются приветствиями после молитвы в мечети в первый день Ид аль-Адха в Басре, Ирак Nabil al-Jurani / AP
Первый день праздника Ид аль-Адха в Сане, Йемен Yahya Arhab / EPA / TASS
Мусульманки во время молитвы в первый день праздника Ид аль-Адха возле легендарной мечети Святой Софии в историческом районе Султан Ахмед в Стамбуле Khalil Hamra / AP
Верующие во время празднования Курбан-байрама в Крыму Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Празднование Курбан-байрама в Крыму Виктор Коротаев / Коммерсантъ