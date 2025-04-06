На Московский регион обрушился снежный циклон «Зион». Фотогалерея

Циклон «Зион» вновь принес в московский регион зимние условия: за сутки, по прогнозам, выпадет более 100% месячной нормы осадков. Ожидается метель, гололед и порывы ветра до 20 м/с. Высота сугробов достигла 9 см, на дорогах участились аварии.

К утру 6 апреля в Москве и некоторых близлежащих городах наблюдался значительный снежный покров. Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована в районе метеостанции Балчуг в столице, а также в подмосковных Коломне и Серпухове. В южных районах области выпало наибольшее количество осадков.