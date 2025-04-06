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06.04.2025 / 11:38

На Московский регион обрушился снежный циклон «Зион». Фотогалерея

На Московский регион обрушился снежный циклон «Зион». Фотогалерея
Сергей Булкин / ТАСС

Циклон «Зион» вновь принес в московский регион зимние условия: за сутки, по прогнозам, выпадет более 100% месячной нормы осадков. Ожидается метель, гололед и порывы ветра до 20 м/с. Высота сугробов достигла 9 см, на дорогах участились аварии.

К утру 6 апреля в Москве и некоторых близлежащих городах наблюдался значительный снежный покров. Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована в районе метеостанции Балчуг в столице, а также в подмосковных Коломне и Серпухове. В южных районах области выпало наибольшее количество осадков.

Сергей Булкин / ТАСС

Сергей Булкин / ТАСС

Сергей Булкин / ТАСС

Илья Лазарев / ТАСС

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Сергей Булкин / ТАСС

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Сергей Булкин / ТАСС

Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Сергей Булкин / ТАСС

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Сергей Булкин / ТАСС

Сергей Булкин / ТАСС

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Владимир Терешков