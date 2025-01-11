Визуал
11.01.2025 / 11:10

Наследие екатеринбургского констуктивизма глазами Евгения Комолова. Фотогалерея

Вид на гостиницу «Исеть» из Клуба строителей. Оба здания 1933 года постройки
Вид на гостиницу «Исеть» из Клуба строителей. Оба здания 1933 года постройки
Евгений Комолов

В период 1920-1930-х годов уральская столица, переименованная тогда в Свердловск, стала своеобразным полигоном для экспериментов в области архитектуры. За неполные десять лет стиль конструктивизма преобразил как центральные улицы, так и окраины города.

На заре советской эпохи Урал стал одним из ключевых центров притяжения архитекторов, которые стремились к новаторству. Скоро свердловский конструктивизм перешагнет вековой рубеж. Сегодня о нем говорят всё чаще. Местные жители с удовольствием узнают новое о своем городе и активно участвуют в экскурсиях по конструктивистским памятникам, а чиновники стремятся использовать авангардную архитектуру для привлечения туристов. Знаковые объекты конструктивистской архитектуры Екатеринбурга — в фотографиях Евгения Комолова.

Жилой комплекс «Дом Уралоблсовета», разработан под руководством Моисея Гинзбурга — автора московского Наркомфина
Евгений Комолов

Игорь, исследователь конструктивизма, живет в Городке чекистов — так горожане прозвали жилищный комбинат НКВД
Евгений Комолов

Дом обороны. Здесь находится ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту)
Евгений Комолов

Дом физкультуры, спортивный комплекс «Динамо» на берегу городского пруда
Евгений Комолов

Мария, драматург и сценаристка. Четыре поколения ее семьи живут в этой квартире с начала 1930-х годов
Евгений Комолов

Бывший кабинет физиотерапии в жилом комплексе Госпромурала, который прозвали «домами-расческами»
Евгений Комолов

Дом связи, Главпочтамт
Евгений Комолов

Мария работает в Центре культуры на Уралмаше. В этом здании располагался торговый корпус фабрики-кухни Уралмашзавода, а затем ДК имени Сталина
Евгений Комолов

Вид на угол Уралоблисполкома — самого крупного административного сооружения в конструктивистском стиле. Сейчас здесь находится Арбитражный кассационный суд
Евгений Комолов

Дом контор. Назначение здания сохранилось — сейчас это офисный центр
Евгений Комолов

Бывшее общежитие Уральского политехнического института
Евгений Комолов

«Большой Урал», в советское время — главная и самая фешенебельная гостиница Свердловска. Сейчас это двухзвездочный отель
Евгений Комолов

Художник-реставратор Татьяна в своей мастерской, которая находится в бывшем ДК им. Дзержинского
Евгений Комолов

Заброшенное здание химического факультета Уральского лесотехнического института
Евгений Комолов

Актриса и музыкант Елизавета живет в Городке чекистов
Евгений Комолов

Лестничные марши в одном из подъездов «дома-расчески» — жилого комплекса Госпромурала
Евгений Комолов

Вера работает в ресторанном бизнесе и живет в комплексе домов Уралоблсовета
Евгений Комолов

Вид на переход между домами Уралоблсовета. На крыше одного из корпусов находились солярий и прогулочная площадка для воспитанников детского сада
Евгений Комолов

Водонапорная башня в городке высших технических учебных заведений
Евгений Комолов

Клиентский зал внутри Дома связи (Главпочтамт)
Евгений Комолов

В коридоре гостиницы «Большой Урал»
Евгений Комолов

Елена — научный сотрудник областного краеведческого музея, который расположен в бывшем ДК им. Дзержинского
Евгений Комолов

Фабрика-кухня с хлебозаводом. Теперь здесь работает хлебомакаронный комбинат «СМАК»
Евгений Комолов

Закрытое крыло Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. Ранее — Свердловский техникум путей сообщения
Евгений Комолов

В реставрационной мастерской (ранее ДК им. Дзержинского)
Евгений Комолов

Дом печати, где находилась типография газеты «Уральский рабочий». Сейчас задние заполнено офисами и заведениями общепита
Евгений Комолов

Библиотека в Доме офицеров. Изначальный конструктивистский проект был заменен неоклассическим, когда власти уже по ходу строительства признали конструктивизм чуждым архитектурным стилем
Евгений Комолов

Вера Александровна в своей квартире в доме Госпромурала
Евгений Комолов

Жилой дом на улице Первомайская
Евгений Комолов

Лестница в доме Уралоблсовета
Евгений Комолов

Экскурсовод Елена занимается сохранением Белой башни
Евгений Комолов

Один из корпусов Городка чекистов. Тут располагались администрация городка, больница, а позже — детский сад
Евгений Комолов

Житель Городка юстиции, куда входили здания правоохранительных учреждений и дома для их работников
Евгений Комолов

Коридор в Институте черных металлов
Евгений Комолов

Выпускницы в стенах Архитектурного университета. Когда-то здесь находился Уралснабсбыт
Евгений Комолов

Лестница в доме-улитке в Городке юстиции. Раньше здесь был детский сад, сейчас — гостиница
Евгений Комолов

Спортзал заброшенного Художественного техучилища, в котором готовили камнерезов и ювелиров
Евгений Комолов

Первый дом Свердловского Горсовета. Напротив, через проспект Ленина — Дом Связи
Евгений Комолов

Дмитрий (дизайнер) и Полина (продюсер) в эркере своей квартиры в Городке чекистов
Евгений Комолов

Лестничная площадка в доме Уралоблсовета
Евгений Комолов

Клуб Профинтерн, в 1980-х здесь был Свердловский рок-клуб. Сейчас здание законсервировано
Евгений Комолов

Владислава и Дмитрий в своей квартире в «доме-расческе» (жилой комплекс Госпромурала)
Евгений Комолов

Дом в Городке юстиции. Сейчас тут работают два районных суда
Евгений Комолов

Дом промышленности и торговли. Здание имеет замкнутый прямоугольный контур. Большую часть занимает НПО автоматики («Роскосмос»)
Евгений Комолов

Смотритель в реставрационной мастерской (ранее ДК им. Дзержинского) Раиса Павловна
Евгений Комолов

Вид на гостиницу «Исеть» с обратной стороны. С 2013 года здание пустует
Евгений Комолов

Цилиндрическая лестничная клетка в Краеведческом музее (ранее ДК им. Дзержинского)
Евгений Комолов

Белая башня — водонапорное сооружение соцгорода Уралмаш до начала 1960-х годов. Сейчас используется как культурная площадка, ожидает реставрации
Евгений Комолов