Наследие екатеринбургского констуктивизма глазами Евгения Комолова. Фотогалерея
В период 1920-1930-х годов уральская столица, переименованная тогда в Свердловск, стала своеобразным полигоном для экспериментов в области архитектуры. За неполные десять лет стиль конструктивизма преобразил как центральные улицы, так и окраины города.
На заре советской эпохи Урал стал одним из ключевых центров притяжения архитекторов, которые стремились к новаторству. Скоро свердловский конструктивизм перешагнет вековой рубеж. Сегодня о нем говорят всё чаще. Местные жители с удовольствием узнают новое о своем городе и активно участвуют в экскурсиях по конструктивистским памятникам, а чиновники стремятся использовать авангардную архитектуру для привлечения туристов. Знаковые объекты конструктивистской архитектуры Екатеринбурга — в фотографиях Евгения Комолова.
Жилой комплекс «Дом Уралоблсовета», разработан под руководством Моисея Гинзбурга — автора московского Наркомфина
Евгений Комолов
Игорь, исследователь конструктивизма, живет в Городке чекистов — так горожане прозвали жилищный комбинат НКВД Евгений Комолов
Дом обороны. Здесь находится ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) Евгений Комолов
Дом физкультуры, спортивный комплекс «Динамо» на берегу городского пруда Евгений Комолов
Мария, драматург и сценаристка. Четыре поколения ее семьи живут в этой квартире с начала 1930-х годов Евгений Комолов
Бывший кабинет физиотерапии в жилом комплексе Госпромурала, который прозвали «домами-расческами» Евгений Комолов
Дом связи, Главпочтамт Евгений Комолов
Мария работает в Центре культуры на Уралмаше. В этом здании располагался торговый корпус фабрики-кухни Уралмашзавода, а затем ДК имени Сталина Евгений Комолов
Вид на угол Уралоблисполкома — самого крупного административного сооружения в конструктивистском стиле. Сейчас здесь находится Арбитражный кассационный суд Евгений Комолов
Дом контор. Назначение здания сохранилось — сейчас это офисный центр Евгений Комолов
Бывшее общежитие Уральского политехнического института Евгений Комолов
«Большой Урал», в советское время — главная и самая фешенебельная гостиница Свердловска. Сейчас это двухзвездочный отель Евгений Комолов
Художник-реставратор Татьяна в своей мастерской, которая находится в бывшем ДК им. Дзержинского Евгений Комолов
Заброшенное здание химического факультета Уральского лесотехнического института Евгений Комолов
Актриса и музыкант Елизавета живет в Городке чекистов Евгений Комолов
Лестничные марши в одном из подъездов «дома-расчески» — жилого комплекса Госпромурала Евгений Комолов
Вера работает в ресторанном бизнесе и живет в комплексе домов Уралоблсовета Евгений Комолов
Вид на переход между домами Уралоблсовета. На крыше одного из корпусов находились солярий и прогулочная площадка для воспитанников детского сада Евгений Комолов
Водонапорная башня в городке высших технических учебных заведений Евгений Комолов
Клиентский зал внутри Дома связи (Главпочтамт) Евгений Комолов
В коридоре гостиницы «Большой Урал» Евгений Комолов
Елена — научный сотрудник областного краеведческого музея, который расположен в бывшем ДК им. Дзержинского Евгений Комолов
Фабрика-кухня с хлебозаводом. Теперь здесь работает хлебомакаронный комбинат «СМАК» Евгений Комолов
Закрытое крыло Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. Ранее — Свердловский техникум путей сообщения Евгений Комолов
В реставрационной мастерской (ранее ДК им. Дзержинского) Евгений Комолов
Дом печати, где находилась типография газеты «Уральский рабочий». Сейчас задние заполнено офисами и заведениями общепита Евгений Комолов
Библиотека в Доме офицеров. Изначальный конструктивистский проект был заменен неоклассическим, когда власти уже по ходу строительства признали конструктивизм чуждым архитектурным стилем Евгений Комолов
Вера Александровна в своей квартире в доме Госпромурала Евгений Комолов
Жилой дом на улице Первомайская Евгений Комолов
Лестница в доме Уралоблсовета Евгений Комолов
Экскурсовод Елена занимается сохранением Белой башни Евгений Комолов
Один из корпусов Городка чекистов. Тут располагались администрация городка, больница, а позже — детский сад Евгений Комолов
Житель Городка юстиции, куда входили здания правоохранительных учреждений и дома для их работников Евгений Комолов
Коридор в Институте черных металлов Евгений Комолов
Выпускницы в стенах Архитектурного университета. Когда-то здесь находился Уралснабсбыт Евгений Комолов
Лестница в доме-улитке в Городке юстиции. Раньше здесь был детский сад, сейчас — гостиница Евгений Комолов
Спортзал заброшенного Художественного техучилища, в котором готовили камнерезов и ювелиров Евгений Комолов
Первый дом Свердловского Горсовета. Напротив, через проспект Ленина — Дом Связи Евгений Комолов
Дмитрий (дизайнер) и Полина (продюсер) в эркере своей квартиры в Городке чекистов Евгений Комолов
Лестничная площадка в доме Уралоблсовета Евгений Комолов
Клуб Профинтерн, в 1980-х здесь был Свердловский рок-клуб. Сейчас здание законсервировано Евгений Комолов
Владислава и Дмитрий в своей квартире в «доме-расческе» (жилой комплекс Госпромурала) Евгений Комолов
Дом в Городке юстиции. Сейчас тут работают два районных суда Евгений Комолов
Дом промышленности и торговли. Здание имеет замкнутый прямоугольный контур. Большую часть занимает НПО автоматики («Роскосмос») Евгений Комолов
Смотритель в реставрационной мастерской (ранее ДК им. Дзержинского) Раиса Павловна Евгений Комолов
Вид на гостиницу «Исеть» с обратной стороны. С 2013 года здание пустует Евгений Комолов
Цилиндрическая лестничная клетка в Краеведческом музее (ранее ДК им. Дзержинского) Евгений Комолов
Белая башня — водонапорное сооружение соцгорода Уралмаш до начала 1960-х годов. Сейчас используется как культурная площадка, ожидает реставрации Евгений Комолов