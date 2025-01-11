Наследие екатеринбургского констуктивизма глазами Евгения Комолова. Фотогалерея

В период 1920-1930-х годов уральская столица, переименованная тогда в Свердловск, стала своеобразным полигоном для экспериментов в области архитектуры. За неполные десять лет стиль конструктивизма преобразил как центральные улицы, так и окраины города.

На заре советской эпохи Урал стал одним из ключевых центров притяжения архитекторов, которые стремились к новаторству. Скоро свердловский конструктивизм перешагнет вековой рубеж. Сегодня о нем говорят всё чаще. Местные жители с удовольствием узнают новое о своем городе и активно участвуют в экскурсиях по конструктивистским памятникам, а чиновники стремятся использовать авангардную архитектуру для привлечения туристов. Знаковые объекты конструктивистской архитектуры Екатеринбурга — в фотографиях Евгения Комолова.

Жилой комплекс «Дом Уралоблсовета», разработан под руководством Моисея Гинзбурга — автора московского Наркомфина

Евгений Комолов