Наводнение из-за проливных дождей на юге Германии. Фото дня

Германия, Бавария, Оффинген, 3 июня. В течение нескольких дней спасатели в регионах Баварии и Баден-Вюртемберге борются с наводнением и его последствиями. Пострадало множество небольших населенных пунктов, и в некоторых местах ситуация продолжает ухудшаться. Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил затопленный регион, после чего власти предупредили жителей страны, что уровень воды в некоторых районах может еще больше повыситься. Число погибших в результате наводнений на большей части юга Германии выросло до четырех человек.