Наводнение в Ченнае из-за тропического шторма«Мичаунг». Фото дня

Ченнаи, Индия, 5 декабря. Тропический шторм «Мичаунг» обрушился на индийский штат Андхра-Прадеш с ураганным ветром, порывы которого достигали 110 км/час. В городе Ченнай ливни затопили улицы и многие здания, пострадала крупная государственная больница Тамбарама, погибли 12 человек. Бывший премьер-министр штата Нара Чандрабабу Найду раскритиковал действующее правительство штата, заявив, что оно «с треском провалило» спасательную операцию с эвакуацией населения, размещением людей во временных пунктах, их обеспечением едой и водой.