Визуал
01.05.2025 / 17:27

«Не босс платит тебе зарплату, а ты ему»: как прошли первомайские демонстрации в России и мире

Рабочий с лицом, раскрашенным под Джокера, скандирует лозунги во время первомайского митинга в Джакарте, Индонезия
Рабочий с лицом, раскрашенным под Джокера, скандирует лозунги во время первомайского митинга в Джакарте, Индонезия
Tatan Syuflana / AP

1 мая в десятках стран, включая Россию, отмечается День труда. Сейчас этот день, судя по опросам, ассоциируется у большинства россиян с дополнительным выходным и открытием дачного сезона. Тем не менее во многих городах 1 мая по-прежнему проходят демонстрации. Где и как отмечали Первомай — в фотогалерее RTVI.

Сторонники КПРФ с плакатами «Наша цель — социализм, наш символ — красное знамя победы», «Первое и главное — все работаем на победу!» собираются у Красной площади в Москве, Россия
Alexander Zemlianichenko / AP

Демонстранты уничтожают картонную фигуру председателя КНР Си Цзиньпина во время первомайского митинга в Маниле, Филиппины
Aaron Favila / AP

Члены Центра индийских профсоюзов (CITU) выкрикивают лозунги на митинге по случаю Первомая в Хайдарабаде, Индия
Mahesh Kumar A. / AP

Тайваньские рабочие держат плакаты с надписью «Гарантируйте борьбу с буллингом» на первомайском митинге в Тайбэе, Тайвань
Chiang Ying-ying / AP

Люди маршируют по улицам в честь Первомая в Токио, Япония
Yuri Kageyama / AP

Работники общественного транспорта, моряки и государственные служащие участвуют во всеобщей забастовке в День труда в Афинах, Греция
George Vitsaras / EPA / TASS

Пакистанские рабочие принимают участие в митинге в преддверии Международного дня труда в Карачи, Пакистан
Fareed Khan / AP

Члены профсоюза окружены турецкими полицейскими во время шествия на праздновании Дня труда в Стамбуле, Турция
Khalil Hamra / AP

Мужчина в костюме Иисуса с крестом присоединяется к первомайской демонстрации в Париже, Франция
Thibault Camus / AP

Члены Корейской конфедерации профсоюзов собираются на первомайский митинг, требуя обеспечить соблюдение основных трудовых прав. Сеул, Южная Корея
Ahn Young-joon / AP

Женщина несет плакат «Помни, не твой босс платит тебе зарплату, а ты ему!» во время митинга в честь Международного дня трудящихся в Куала-Лумпуре, Малайзия
Fazri Ismail / EPA / TASS

Член Всеобщей федерации непальских профсоюзов готовится к участию в первомайском митинге в Катманду, Непал
Niranjan Shrestha / AP

Сторонники Иракской коммунистической партии во время празднования Первого мая в Багдаде, Ирак
Hadi Mizban / AP

Член Фронтовой социалистической партии в футболке с портретом марксиста-революционера Эрнесто Че Гевары во время марша в честь Дня труда в Коломбо, Шри-Ланка
Eranga Jayawardena / AP

Протестующие ломают ограждение во время потасовки с полицией во время демонстрации в честь Международного дня труда в Маниле, Филиппины. Различные сообщества рабочих проводят общенациональные демонстрации, требуя повышения прожиточного минимума и соблюдения условий труда
Francis R. Malasig / EPA / TASS

Владимир Гусев