«Не босс платит тебе зарплату, а ты ему»: как прошли первомайские демонстрации в России и мире

1 мая в десятках стран, включая Россию, отмечается День труда. Сейчас этот день, судя по опросам, ассоциируется у большинства россиян с дополнительным выходным и открытием дачного сезона. Тем не менее во многих городах 1 мая по-прежнему проходят демонстрации. Где и как отмечали Первомай — в фотогалерее RTVI.