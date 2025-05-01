«Не босс платит тебе зарплату, а ты ему»: как прошли первомайские демонстрации в России и мире
1 мая в десятках стран, включая Россию, отмечается День труда. Сейчас этот день, судя по опросам, ассоциируется у большинства россиян с дополнительным выходным и открытием дачного сезона. Тем не менее во многих городах 1 мая по-прежнему проходят демонстрации. Где и как отмечали Первомай — в фотогалерее RTVI.
Сторонники КПРФ с плакатами «Наша цель — социализм, наш символ — красное знамя победы», «Первое и главное — все работаем на победу!» собираются у Красной площади в Москве, Россия Alexander Zemlianichenko / AP
Демонстранты уничтожают картонную фигуру председателя КНР Си Цзиньпина во время первомайского митинга в Маниле, Филиппины Aaron Favila / AP
Члены Центра индийских профсоюзов (CITU) выкрикивают лозунги на митинге по случаю Первомая в Хайдарабаде, Индия Mahesh Kumar A. / AP
Тайваньские рабочие держат плакаты с надписью «Гарантируйте борьбу с буллингом» на первомайском митинге в Тайбэе, Тайвань Chiang Ying-ying / AP
Люди маршируют по улицам в честь Первомая в Токио, Япония Yuri Kageyama / AP
Работники общественного транспорта, моряки и государственные служащие участвуют во всеобщей забастовке в День труда в Афинах, Греция George Vitsaras / EPA / TASS
Пакистанские рабочие принимают участие в митинге в преддверии Международного дня труда в Карачи, Пакистан Fareed Khan / AP
Члены профсоюза окружены турецкими полицейскими во время шествия на праздновании Дня труда в Стамбуле, Турция Khalil Hamra / AP
Мужчина в костюме Иисуса с крестом присоединяется к первомайской демонстрации в Париже, Франция Thibault Camus / AP
Члены Корейской конфедерации профсоюзов собираются на первомайский митинг, требуя обеспечить соблюдение основных трудовых прав. Сеул, Южная Корея Ahn Young-joon / AP
Женщина несет плакат «Помни, не твой босс платит тебе зарплату, а ты ему!» во время митинга в честь Международного дня трудящихся в Куала-Лумпуре, Малайзия Fazri Ismail / EPA / TASS
Член Всеобщей федерации непальских профсоюзов готовится к участию в первомайском митинге в Катманду, Непал Niranjan Shrestha / AP
Сторонники Иракской коммунистической партии во время празднования Первого мая в Багдаде, Ирак Hadi Mizban / AP
Член Фронтовой социалистической партии в футболке с портретом марксиста-революционера Эрнесто Че Гевары во время марша в честь Дня труда в Коломбо, Шри-Ланка Eranga Jayawardena / AP
Протестующие ломают ограждение во время потасовки с полицией во время демонстрации в честь Международного дня труда в Маниле, Филиппины. Различные сообщества рабочих проводят общенациональные демонстрации, требуя повышения прожиточного минимума и соблюдения условий труда Francis R. Malasig / EPA / TASS