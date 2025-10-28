Визуал
28.10.2025 / 17:36

Невероятные панорамы победителей конкурса Epson International Pano Awards 2025

«Последний фейерверк»
Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

Объявлены победители 16-го международного конкурса Epson International Pano Awards 2025. Среди множества сверхшироких панорам абсолютным победителем в номинации «Фотограф года 2025» и в категории «Природа/Пейзаж» стал Алессандро Кантарелли из Италии, работающий под псевдонимом Алекс Уайдс. Жюри выбрало три его работы: «Последний фейерверк», «Джекпот» и «Манн».

Описывая «Последний фейерверк», Уайдс сказал: «…Когда солнце село, небо буквально взорвалось. Слой за слоем облака загорались, окрашивая пустыню огнем и золотом. Эта поездка в Алжир оказалась одним из лучших приключений в моей жизни».

«Джекпот»
Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

Автор говорит: «После завершения туров на острове Сенья я поднялся на место съемки в надежде на хорошую погоду. Когда я открыл палатку в последний раз, выиграл джекпот. Небо расцветилось впечатляющим получасовым северным
сиянием. Это было идеальной наградой после многих лет ожидания».

«Манн»
Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

Описывая эту 270-градусную панораму, снятую в итальянских Доломитах, Уайдс говорит: «Меня всегда завораживало, как лунный свет выявляет текстуру снега, подсвечивает каждый узор, созданный ветром. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, я
работал всю ночь при температуре -15 °C»

Daniel Viñé / The Epson Digital Art Prize 2025

Среди других ключевых наград — Epson Digital Art Prize, лауреат которой определяется руководством Epson Australia. Помимо творческого подхода, работы в этой категории должны демонстрировать высокое качество цифровой постобработки, а также исключительную фотографическую технику.

В этом году победителем Epson Digital Art Prize 2025 стал Даниэль Винье из Испании, который прокомментировал свою работу следующим образом: «В этой вьетнамской прибрежной деревне Вьетнама выживание
плетется в тишине. Женщины работают в утренней прохладе, в соленом воздухе. Сети, которые они чинят, — не просто инструменты, а спасательные тросы, связывающие море и сообщество».

«Собор теней»
Daniel Viñé / The 16th Epson International Pano Awards

Даниэль Винье также получил награду RAW Planet Award за фотографию «Собор теней» (Cathedral of Shadows), сделанную в Хэнксвилле, штат Юта.

Компания Epson Singapore, один из главных спонсоров конкурса, присудила награду The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025 Уильяму Чуа из Сингапура.

William Chua / The 16th Epson International Pano Awards

Автор рассказал: «Я наблюдал миграцию антилоп гну бесчисленное количество раз, и она никогда не перестает меня удивлять. В этот раз мое внимание привлекло одинокое животное, повернувшеся назад посреди суматохи».

Среди любителей в категории «Природа/Пейзаж» победителем стал Кевин Нюн из с США с работами «Пейзаж Альтиплано», «Замерзший» и «Остатки»

Победителем в номинации VR/360 стал Кристоф Симон из Германии за свою панораму, снятую в морозную мартовскую ночь в регионе Хвераронд на севере Исландии (полное интерактивное изображение можно посмотреть на сайте thepanoawards.com).

Christoph Simon / The 16th Epson International Pano Awards

Особый приз от куратора премии The Pano Awards Дэвида Эванса получил фотограф Крис Бирн из США за работу «Элизиум».

«Элизиум»
Chris Byrne / The 16th Epson International Pano Awards

«Через палитру» Мадрид, Испания
Pedro Nogales / The 16th Epson International Pano Awards

«Великая китайская стена»
Agnes Anna Sadowski / The 16th Epson International Pano Awards

«Архитектурная игровая площадка» Баку, Азербайджан
Florian Kriechbaumer / The 16th Epson International Pano Awards

«Танцующие светлячки» Япония
Shirley Wung / The 16th Epson International Pano Awards

«Сбор соли» Бак Лиеу, Вьетнам
Tuan Nguyen Tan / The 16th Epson International Pano Awards

«Слюнотечение» Кения
Xuejun Long / The 16th Epson International Pano Awards

«Шёлк моря» Фуйен, Вьетнам
Cao Thi Ngoc Diem / The 16th Epson International Pano Awards