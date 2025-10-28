Невероятные панорамы победителей конкурса Epson International Pano Awards 2025

Объявлены победители 16-го международного конкурса Epson International Pano Awards 2025. Среди множества сверхшироких панорам абсолютным победителем в номинации «Фотограф года 2025» и в категории «Природа/Пейзаж» стал Алессандро Кантарелли из Италии, работающий под псевдонимом Алекс Уайдс. Жюри выбрало три его работы: «Последний фейерверк», «Джекпот» и «Манн».

Описывая «Последний фейерверк», Уайдс сказал: «…Когда солнце село, небо буквально взорвалось. Слой за слоем облака загорались, окрашивая пустыню огнем и золотом. Эта поездка в Алжир оказалась одним из лучших приключений в моей жизни».

Автор говорит: «После завершения туров на острове Сенья я поднялся на место съемки в надежде на хорошую погоду. Когда я открыл палатку в последний раз, выиграл джекпот. Небо расцветилось впечатляющим получасовым северным

сиянием. Это было идеальной наградой после многих лет ожидания».

Описывая эту 270-градусную панораму, снятую в итальянских Доломитах, Уайдс говорит: «Меня всегда завораживало, как лунный свет выявляет текстуру снега, подсвечивает каждый узор, созданный ветром. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, я

работал всю ночь при температуре -15 °C»

Среди других ключевых наград — Epson Digital Art Prize, лауреат которой определяется руководством Epson Australia. Помимо творческого подхода, работы в этой категории должны демонстрировать высокое качество цифровой постобработки, а также исключительную фотографическую технику.

В этом году победителем Epson Digital Art Prize 2025 стал Даниэль Винье из Испании, который прокомментировал свою работу следующим образом: «В этой вьетнамской прибрежной деревне Вьетнама выживание

плетется в тишине. Женщины работают в утренней прохладе, в соленом воздухе. Сети, которые они чинят, — не просто инструменты, а спасательные тросы, связывающие море и сообщество».

Даниэль Винье также получил награду RAW Planet Award за фотографию «Собор теней» (Cathedral of Shadows), сделанную в Хэнксвилле, штат Юта.

Компания Epson Singapore, один из главных спонсоров конкурса, присудила награду The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025 Уильяму Чуа из Сингапура.

Автор рассказал: «Я наблюдал миграцию антилоп гну бесчисленное количество раз, и она никогда не перестает меня удивлять. В этот раз мое внимание привлекло одинокое животное, повернувшеся назад посреди суматохи».

Среди любителей в категории «Природа/Пейзаж» победителем стал Кевин Нюн из с США с работами «Пейзаж Альтиплано», «Замерзший» и «Остатки»

Победителем в номинации VR/360 стал Кристоф Симон из Германии за свою панораму, снятую в морозную мартовскую ночь в регионе Хвераронд на севере Исландии (полное интерактивное изображение можно посмотреть на сайте thepanoawards.com).

Особый приз от куратора премии The Pano Awards Дэвида Эванса получил фотограф Крис Бирн из США за работу «Элизиум».