Визуал
17.09.2024 / 08:26

Номинанты премии Drone Photo Awards 2024. Фотогалерея

Категория «Абстракт»
Категория «Абстракт»
Jeroen Van Nieuwenhove / Elddreki / Fire Dragon / Drone Photo Awards 2024

Организаторы фотоконкурса Drone Photo Awards объявили номинантов этого года в девяти категориях. Победителей премии назовут 28 сентября на церемонии Siena World Photography Awards в Сиене (Италия), где им вручат хрустальные статуэтки Pangea Prize, а следующие два месяца их работы можно будет увидеть на общей выставке в Сиенском музее естественной истории. Претенденты на победу в конкурсе — в фотогалерее RTVI.

Для участия в Siena Awards принимаются работы и профессиональных фотографов, и любителей. Одним из основных условий конкурса является запрет на использование искусственного интеллекта для генерации или обработки изображений. Каждый участник имеет право бесплатно выставить на конкурс одну фотографию. Если кто-то желает представить больше своих работ, за это приходится платить.

Категория «Люди» Gilad Topaz / Drifting in space / Drone Photo Awards 2024

Категория «Люди» Brad Weiner / Cranberry Harvest / Drone Photo Awards 2024

Категория «Люди» Luis Acosta / Walking for a new Life / Drone Photo Awards 2024

Категория «Спорт» Matt Dusig / Blue Adrenaline: The Surge of Pipeline / Drone Photo Awards 2024

Категория «Спорт» Alex Berasategi / Minimalist action / Drone Photo Awards 2024

Категория «Спорт» Sanchayan Chowdhury / Boli Khela / Drone Photo Awards 2024

Категория «Спорт» Daniel Koszela / Chain Lights of Cross-Country Skiiers / Drone Photo Awards 2024

Категория «Спорт» Edouard Salmon / The shadow jumper / Drone Photo Awards 2024

Категория «Город» Xu Zhang / Bridge brings into the city / Drone Photo Awards 2024

Категория «Город» Hüseyin Karahan / Village under snow / Drone Photo Awards 2024

Категория «Город» Carol Guzy / What remains / Drone Photo Awards 2024

Категория «Животные» Paul Mckenzie / Sea of pink / Drone Photo Awards 2024

Категория «Животные» Toby Nicol / Ocean Clean Up / Drone Photo Awards 2024

Категория «Животные» Guillermo Soberón / Pelicanos blancos / Drone Photo Awards 2024

Категория «Абстракт» Jeroen Van Nieuwenhove / Elddreki / Fire Dragon / Drone Photo Awards 2024

Категория «Абстракт» Mohd Khorshid / Magical lines / Drone Photo Awards 2024

Категория «Природа» Daniel Viñé Garcia / Tongue / Drone Photo Awards 2024

Категория «Природа» Silke Hullmann / Stay Where your Heat smiles / Drone Photo Awards 2024

Владимир Терешков