Номинанты премии Drone Photo Awards 2024. Фотогалерея

Организаторы фотоконкурса Drone Photo Awards объявили номинантов этого года в девяти категориях. Победителей премии назовут 28 сентября на церемонии Siena World Photography Awards в Сиене (Италия), где им вручат хрустальные статуэтки Pangea Prize, а следующие два месяца их работы можно будет увидеть на общей выставке в Сиенском музее естественной истории. Претенденты на победу в конкурсе — в фотогалерее RTVI.

Для участия в Siena Awards принимаются работы и профессиональных фотографов, и любителей. Одним из основных условий конкурса является запрет на использование искусственного интеллекта для генерации или обработки изображений. Каждый участник имеет право бесплатно выставить на конкурс одну фотографию. Если кто-то желает представить больше своих работ, за это приходится платить.