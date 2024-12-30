30 декабря 2024 года. Россия и Украина провели обмен пленными военными по формуле «150 на 150». Посредником выступили ОАЭ. Российских военнослужащих доставили в Беларусь, затем их перевезут в Россию для лечения и реабилитации.
Обмен пленными между Росиией и Украиной по формуле 150 на 150. Фото дня
30 декабря 2024 года. Россия и Украина провели обмен пленными военными по формуле «150 на 150». Посредником выступили ОАЭ. Российских военнослужащих доставили в Беларусь, затем их перевезут в Россию для лечения и реабилитации.