Обрушение моста в Вологодской области. Фото дня

13 июля 2025 года, Вологодская область, Россия. Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе, который обрушился накануне, 12 июля, во время крестного хода.

В момент обрушения на мосту находилось около 25 человек. Пострадали 12, двое из них находятся в больнице, один — в травматологическом центре, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Мост не будут ремонтировать, а соберут заново, укрепив существующие опоры, заявил губернатор Вологодской области Григорий Филимонов.