Обряд самобичевания в день празднования Ашура. Фото дня

6 июля 2025 года, Даккa, Бангладеш. Мусульмане-шииты принимают участие в праздновании Ашура, посвященном смерти имама Хусейна (внука пророка Мухаммеда) в VII веке.

День Ашура, десятый день месяца Мухаррам, — это день траура для мусульман-шиитов, он посвящен мученической смерти имама Хусейна и его последователей в битве при Кербеле. В этот день многие верующие участвуют в обряде самобичевания — татбире. Они наносят себе удары по голове или груди цепями, клинками или ножами. Это символизирует раны, полученные Хусейном. Кроме того, в день Ашура шииты постятся, читают Коран, посещают мечети и участвуют в траурных церемониях.