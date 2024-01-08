Визуал
08.01.2024 / 19:37

Общенациональная забастовка фермеров в Германии. Фотогалерея

Общенациональная забастовка фермеров в Германии. Фотогалерея
Jörg Carstensen / DPA / Picture Alliance / TASS

Утром 8 января по всей Германии фермеры заблокировали дороги тракторами, тем самым ознаменовав начало масштабных протестов против планов правительства сократить сельскохозяйственные госсубсидии. В частности, сотни тракторов и грузовиков выстроились в центре Берлина у Бранденбургских ворот. В то же время протестующие вывозят технику не только в городах, но и блокируют крупные автомагистрали на подъездах к ним, перекрывая основные транспортные и логистические маршруты. Кульминацией акций должна стать крупная демонстрация в немецкой столице 15 января. Как проходит общенациональная забастовка фермеров в Германии — в фотогалерее RTVI.

Lars Penning / DPA / Picture Alliance / TASS

Philipp Schulze / DPA / Picture Alliance / TASS

Patrick Pleul / DPA / Picture Alliance / TASS

Andreas Arnold / DPA / Picture Alliance / TASS

Annette Riedl / DPA / Picture Alliance / TASS

Bernd Weißbrod / DPA / Picture Alliance / TASS

Felix Kästle / DPA / Picture Alliance / TASS

Bernd Weißbrod / DPA / Picture Alliance / TASS

Anna Szilagyi / EPA / TASS

Anna Szilagyi / EPA / TASS

Anna Szilagyi / EPA / TASS

Martin Schutt / DPA / Picture Alliance / TASS

Christian Charisius / DPA / Picture Alliance / TASS

Georg Moritz / DPA / Picture Alliance / TASS

Lennart Preiss / DPA / Picture Alliance / TASS

Marcus Brandt / DPA / Picture Alliance / TASS

Martin Schutt / DPA / Picture Alliance / TASS

Martin Schutt / DPA / Picture Alliance / TASS

Ronald Wittek / EPA / TASS

Ronald Wittek / EPA / TASS

Filip Singer / EPA / TASS

Максим Кардопольцев