Общенациональная забастовка фермеров в Германии. Фотогалерея

Утром 8 января по всей Германии фермеры заблокировали дороги тракторами, тем самым ознаменовав начало масштабных протестов против планов правительства сократить сельскохозяйственные госсубсидии. В частности, сотни тракторов и грузовиков выстроились в центре Берлина у Бранденбургских ворот. В то же время протестующие вывозят технику не только в городах, но и блокируют крупные автомагистрали на подъездах к ним, перекрывая основные транспортные и логистические маршруты. Кульминацией акций должна стать крупная демонстрация в немецкой столице 15 января. Как проходит общенациональная забастовка фермеров в Германии — в фотогалерее RTVI.