Обстановка на месте нападения на полицейских в Махачкале. Фото дня

5 мая 2025 года, Дагестан, Махачкала, Россия. Обстановка на месте вооруженного нападения на наряд полиции.

В понедельник в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова произошла перестрелка. Злоумышленники открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города, после чего скрылись на служебной машине.

Напавших было двое, оба нейтрализованы, сообщили в МВД Дагестана. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции. Еще пятеро человек пострадали, среди них двое полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что регион «вновь проходит испытание на единство», и заверил, что каждый причастный к нападению понесет суровое наказание. СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне транспортного средства без цели хищения и незаконном обороте оружия.