Очищение и расцвет сил природы. Как в Москве и Подмосковье отметили день Ивана Купалы

7 июля в России отметили день Ивана Купалы, символизирующий расцвет сил природы и очищение. В этот день принято купаться в водоеме, чтобы смыть с себя все грехи, а после разжечь костры и прыгать через пламя для привлечения удачи и любви. Еще одним из обязательных ритуалов праздника является плетение венков. По легенде, все цветы и трава, из которых их плетут, имеют магические свойства. Также с помощью венков гадают, опуская их в воду. RTVI собрал яркие кадры с празднований в Москве и области.

Юлия Морозова / ТАСС