Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias накануне Дня святого Антония в Испании

В Испании прошел ежегодный праздник Las Luminarias. Жители деревни Сан-Бартоломе-де-Пинарес в провинции Авила разожгли десятки костров, через которые перепрыгивали наездники на конях. Las Luminarias уходит корнями в XVIII век, когда после эпидемии, сократившей конское поголовье, было решено защитить животных с помощью подобного ритуала. Посмотреть на красочное представление съехались люди из других регионов. Собравшиеся на улице согревались вином и блюдами местной кухни. Подробности — в фотогалерее RTVI.