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17.01.2025 / 16:28

Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias накануне Дня святого Антония в Испании

Очищение огнем: фестиваль Las Luminarias накануне Дня святого Антония в Испании
Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

В Испании прошел ежегодный праздник Las Luminarias. Жители деревни Сан-Бартоломе-де-Пинарес в провинции Авила разожгли десятки костров, через которые перепрыгивали наездники на конях. Las Luminarias уходит корнями в XVIII век, когда после эпидемии, сократившей конское поголовье, было решено защитить животных с помощью подобного ритуала. Посмотреть на красочное представление съехались люди из других регионов. Собравшиеся на улице согревались вином и блюдами местной кухни. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

Raul Sanchidrian / EPA / TASS

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Manu Fernandez / AP

Zuma / TASS

Manu Fernandez / AP

Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Zuma / TASS

Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Zuma / TASS

Владимир Терешков