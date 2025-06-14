Официальный день рождения короля Карла III. Фото дня

Англия, Лондон, 14 июня 2025 года. Королева Камилла, король Карл III, принц Уэльский Луи, принц Уэльский Уильям, принц Уэльский Джордж, Кэтрин, принцесса Уэльская и принцесса Уэльская Шарлотта машут с балкона Букингемского дворца во время парада Trooping The Colour 2025.

Trooping The Colour — это церемониальный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров, которых сопровождают 200 лошадей. Более 400 музыкантов из десяти различных оркестров и корпуса барабанщиков маршируют во время выступления.