Визуал
14.06.2025 / 19:24

Официальный день рождения короля Карла III. Фото дня

Официальный день рождения короля Карла III. Фото дня
Chris Jackson / Getty Images

Англия, Лондон, 14 июня 2025 года. Королева Камилла, король Карл III, принц Уэльский Луи, принц Уэльский Уильям, принц Уэльский Джордж, Кэтрин, принцесса Уэльская и принцесса Уэльская Шарлотта машут с балкона Букингемского дворца во время парада Trooping The Colour 2025.

Trooping The Colour — это церемониальный парад в честь официального дня рождения британского монарха. В мероприятии принимают участие более 1400 солдат и офицеров, которых сопровождают 200 лошадей. Более 400 музыкантов из десяти различных оркестров и корпуса барабанщиков маршируют во время выступления.

Поклонники с большими вырезанными фотографиями короля Великобритании Чарльза и Кейт, принцессы Уэльской, занимают свои места перед началом парада
Alberto Pezzali / AP

Принц Уильям в королевской процессии по Молл во время церемонии Trooping the Colour в Лондоне. Принц надел черную повязку на руку в знак уважения к жертвам авиакатастрофы самолета Air India.
Alberto Pezzali / AP