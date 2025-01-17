Оглашение приговора бывшим адвокатам Навального. Фото дня

17 января 2024 года, Петушки, Владимирская область, Россия. Бывшие адвокаты Алексея Навального Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев в зале Петушинского суда. Всех троих признали виновными по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Кобзев получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Липцер ― пять лет, Сергунин ― 3 года 6 месяцев колонии.

По версии обвинения, адвокаты Навального использовали свой статус для доступа в колонию и регулярно передавали информацию между «руководителями, участниками экстремистского сообщества» и оппозиционером. Вину признал только Сергунин.