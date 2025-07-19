Огурец всему венец. 10 зеленых фотографий с праздника в Суздале

На территории Музея деревянного зодчества в Суздале 19 июля 2025 года прошел традиционный для этого древнего города праздник огурца — уже 23-й по счету. День огурца проводится во вторую или третью субботу июля, в период сбора огурцов. Суздаль считается огуречной столицей России, этот овощ с советских времен стал символом города.

В этом году у посетителей была возможность поводить хороводы и зарядиться энергией фолк-музыки и народного танца, развлечься на старинных аттракционах и поиграть в деревянные игры, научиться мастерить куклу-засолочный оберег и продегустировать множество огурцов в разных видах (а также освоить рецепты засолки от шеф-поваров).