Олимпийская мода-2026: битва брендов и национальных идей на старте Игр

Олимпиада — это уже давно больше, чем просто спортивные состязания. Выход атлетов на публику — всегда медийное событие, за которым пристально следят болельщики и пресса. Не будет исключением и зимняя Олимпиада 2026 года. Национальные сборные с большим вниманием относятся к своему имиджу, выбирая экипировку от ведущих дизайнеров. Как будут выглядеть спортсмены из разных стран на предстоящих Играх — в галерее RTVI.

Россия

После восьмилетнего перерыва экипировку для сборной России снова создавала Bosco. Бренд заключил с ОКР контракт на два олимпийских сезона. Новая линия «Золотое наследие», сшитая на собственных мануфактурах в Калужской области из российских материалов, посвящена триумфальным победам отечественных атлетов на Играх в Сочи, Ванкувере, Турине, Лондоне и Рио.

США

По традиции дизайном формы для сборной США вновь занимался Ralph Lauren. На церемонии открытия команда предстанет в классических шерстяных пальто на деревянных пуговицах, водолазках и строгих брюках, дополненных шапками, варежками, кожаными ремнями и замшевой обувью. Для церемонии закрытия пальто планируется заменить на утеплённые пуховые куртки.

Монголия

Экипировка монгольских спортсменов становится вирусной в соцсетях уже вторую Олимпиаду подряд. В 2026 году ее созданием занялся бренд Goyol Cashmere, который обратился к истории, взяв за основу костюмы эпохи Великой Монгольской империи XIII—XV веков. Дизайнеры сохранили ключевые элементы традиционного кроя, адаптировав их к современному формату, и использовали в качестве основного материала национальный кашемир с шелковой отделкой.

Канада

Бренд Lululemon разработал для сборной Канады экипировку, основанную на принципах многослойности и технологичных материалов. Для церемонии открытия предусмотрены стёганые пальто-трансформеры с принтом из кленовых листьев, а для соревнований — функциональные комплекты в сдержанной уличной гамме. Особенностью коллекции стал универсальный жилет, превращающийся в шарф или подушку.

Италия

Итальянские спортсмены выйдут на Игры в белоснежной форме от EA7 Emporio Armani, ставшей последним олимпийским проектом Джорджио Армани. Мастер, ушедший из жизни в 2025 году, задумал этот цвет как метафору — чистое единение атлетов с заснеженными склонами, на которых пройдут соревнования. Коллекцию показывали а Неделе моды в Милане.

Гаити

Для небольшой делегации Гаити, состоящей всего из двух человек, форму создала модельер Стелла Жан, чье смешанное итало-карибское происхождение отразилось в проекте: дизайн родился из гаитянского культурного кода, а пошив выполнен в Италии. Художественной основой стали работы Эдуарда Дюваля-Карри. Каждый элемент одежды украшен уникальной ручной росписью, визуализирующей мощную идею — решимость нации сохранить свою идентичность и не кануть в небытие.

Исландия

Впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере исландскую сборную снова экипирует бренд 66°North. Концепция новой формы построена на принципе универсальности: белоснежные костюмы для церемонии открытия подходят как для парада, так и для активного зимнего спорта. Монохромный образ оживляют детали в патриотичной гамме — градиентная фурнитура и эмблемы цветов национального флага. Презентацию коллекции провели на фоне величественного ледника Хоффельсйекюдль, одного из природных символов Исландии.

Великобритания

Для британской сборной форму создали два бренда-партнера: Ben Sherman разработал парадные костюмы для церемоний, а Adidas — спортивную экипировку. Особую изюминку коллекции Ben Sherman придало сотрудничество с олимпийским чемпионом-дайвером и известным вязальщиком Томом Дейли. Он лично разработал и создал для Team GB эксклюзивные шапки и шарфы с ажурной монограммой GB.

Франция

Французская олимпийская форма от Le Coq Sportif — это настоящий интеллектуальный гардероб. Бренд использовал палитру утонченных бежево-розово-голубых оттенков, в которых угадываются цвета триколора. Вся коллекция четко разделена на три сценария: «Деревня» для комфорта, «Интервью» для встреч с прессой и «Подиум» для торжественных мероприятий. В итоге получился образец современной спортивной эстетики, где парижская элегантность встречается с безупречной эргономикой и инновационными тканями.