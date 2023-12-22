«Оливье» и пожары: в пространстве Cube открылось 13 новых выставок

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow 21 декабря открылось 13 новых выставок современного искусства. Свои проекты представили галереи Mon Art, Kupol Gallery, M.A.R.S.H., Arts Square Gallery, КультПроект.

Две самые масштабные выставки — «Оливье» и «Елочка, гори!», подготовленные куратором Еленой Крыловой. Первая представлена в большом выставочном зале Cube.Moscow, где стены выкрасили в цвета ингредиентов новогоднего салата. Это 150 работ самых ярких современных художников из галерей-резидентов.

«Я для этой выставки никак не ограничивала наши галереи в отборе художников. И единственное, что я сделала, — я сказала, что раз это новогодняя мешанина, (а новогодняя мешанина — это „Оливье“, на мой взгляд) то я буду красить стены, работы буду подбирать визуально друг к другу, и группировать их по цветовым пятнам. […] Поскольку я один из резидентов Cube.Moscow, у меня арт-магазин, то я своих художников попросила сделать специально для выставки работы. Андрей Логвин сделал „Сильвупле Оливье“, Катя Белявская сделала „Генерала Оливье“ потрясающего, а Нина Котел, которая всегда использует в своих рисунках комбинацию из разных предметов и очень красиво складывает их в натюрмортах, собрала объекты, которые не могут стать „Оливье“, но могут тоже ассоциативно напомнить его», — рассказала RTVI куратор.

Выставка «Елочка, гори!» показывает обратную сторону праздника — опасность пожаров, которые могут произойти из-за неправильного использования пиротехники, гирлянд и бенгальских огней. Современные художники Карина Барабанова, Людмила Баронина, Катя Белявская, Кирилл Лебедев (Кто), Гоша Острецов, Михаил Рубанков и Валерий Чтак превратили огнетушители Bontel в арт-объекты. Свои работы в рамках экспозиции также представили Саша Фролова, Василий Слонов, Артем Филатов и Алина Глазун.

Выставки можно увидеть в Cube.Moscow до 18 января 2024 года.