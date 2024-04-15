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15.04.2024 / 13:45

Они мечтают стать профессиональными. Как проходят соревнования по рестлингу в Уганде. Фотогалерея

Они мечтают стать профессиональными. Как проходят соревнования по рестлингу в Уганде. Фотогалерея
Patrick Onen / AP

В Уганде проходят любительские соревнования по рестлингу. Турнир проводится в городе Муконо, недалеко от столицы страны Кампалы. Площадка представляет собой небольшой участок земли с грязью, огороженный бамбуковыми кольями и веревкой. В соревнованиях участвуют 80 парней и девушек, большинство из них — сироты. Участники турнира надеются, что со временем станут профессиональными рестлерами. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Подготовка ринга перед любительским борцовским поединком в мягкой грязи в Кампале, Уганда
Patrick Onen / AP

Спортсмены-любители тренируются перед поединком в грязи
Patrick Onen / AP

Треннировка рестлеров-любителей в Кампале, Уганда
Patrick Onen / AP

Рестлеры во время разминки, перед соревнованиями в Килангила, Уганда
Isaac Kasamani / EPA / TASS

Isaac Kasamani / EPA / TASS

Рестлеры завтракают перед началом любительских соревнований в Кампале, Уганда
Patrick Onen / AP

Подготовка ринга в Килангила, Уганда
Isaac Kasamani / EPA / TASS

Поединки рестлеров-любителей на грязевом ринге в Кампале, Уганда
Patrick Onen / AP

Угандийский рестрер-любидель во время соревнований
Patrick Onen / AP

Поединок рестлеров-любителей в Килангила, Уганда
Isaac Kasamani / EPA / TASS

Выступления рестлеров-любителей в Уганде
Patrick Onen / AP

Поединок рестлеров-любителей
Patrick Onen / AP

Угандийская молодежь празднует победу в любительском борцовском поединке в мягкой грязи
Patrick Onen / AP

Один из победителей в турнире по рестлингу, Килангила, Уганда
Isaac Kasamani / EPA / TASS

Владимир Терешков
Екатерина Дериглазова