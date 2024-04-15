Они мечтают стать профессиональными. Как проходят соревнования по рестлингу в Уганде. Фотогалерея
В Уганде проходят любительские соревнования по рестлингу. Турнир проводится в городе Муконо, недалеко от столицы страны Кампалы. Площадка представляет собой небольшой участок земли с грязью, огороженный бамбуковыми кольями и веревкой. В соревнованиях участвуют 80 парней и девушек, большинство из них — сироты. Участники турнира надеются, что со временем станут профессиональными рестлерами. Подробности — в фотогалерее RTVI.
Подготовка ринга перед любительским борцовским поединком в мягкой грязи в Кампале, Уганда Patrick Onen / AP
Спортсмены-любители тренируются перед поединком в грязи Patrick Onen / AP
Треннировка рестлеров-любителей в Кампале, Уганда Patrick Onen / AP
Рестлеры во время разминки, перед соревнованиями в Килангила, Уганда Isaac Kasamani / EPA / TASS
Isaac Kasamani / EPA / TASS
Рестлеры завтракают перед началом любительских соревнований в Кампале, Уганда Patrick Onen / AP
Подготовка ринга в Килангила, Уганда Isaac Kasamani / EPA / TASS
Поединки рестлеров-любителей на грязевом ринге в Кампале, Уганда Patrick Onen / AP
Угандийский рестрер-любидель во время соревнований Patrick Onen / AP
Поединок рестлеров-любителей в Килангила, Уганда Isaac Kasamani / EPA / TASS
Выступления рестлеров-любителей в Уганде Patrick Onen / AP
Поединок рестлеров-любителей Patrick Onen / AP
Угандийская молодежь празднует победу в любительском борцовском поединке в мягкой грязи Patrick Onen / AP
Один из победителей в турнире по рестлингу, Килангила, Уганда Isaac Kasamani / EPA / TASS