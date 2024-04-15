Они мечтают стать профессиональными. Как проходят соревнования по рестлингу в Уганде. Фотогалерея

В Уганде проходят любительские соревнования по рестлингу. Турнир проводится в городе Муконо, недалеко от столицы страны Кампалы. Площадка представляет собой небольшой участок земли с грязью, огороженный бамбуковыми кольями и веревкой. В соревнованиях участвуют 80 парней и девушек, большинство из них — сироты. Участники турнира надеются, что со временем станут профессиональными рестлерами. Подробности — в фотогалерее RTVI.