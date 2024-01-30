Оппозиция Шри-Ланки протестует против роста цен и налогов. Фото дня

30 января, Коломбо, Шри-Ланка. Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ и водометы для разгона сторонников оппозиционной партии «Объединенная народная власть». Они вышли на улицы столицы страны Коломбо протестовать против повышения налогов и цен на электроэнергию и топливо. Страна переживает один из худших в своей истории экономических кризисов — и при этом готовится к выборам, которые пройдут в 2024 году.

«Правительство не обеспокоено тем, что люди страдают и не могут обеспечить себя. Им нечем оплачивать счета и покупки школьных принадлежностей для детей», — заявил на митинге оппозиционный депутат Сарат Фонсека. Он призвал избирателей «подняться» и на предстоящих выборах проголосовать против действующего правительства.

Кризис в островном государстве начался в 2022 году, когда в апреле местные власти объявили о банкротстве с долгом более $83 млрд. Это привело к вспышке протестной активности, а она — к отставке тогдашнего президента.

В марте 2023 года Международный валютный фонд (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу финансовой помощи Шри-Ланке. Она предусматривает, в частности, повышение цен и тарифов для населения.