Ошибка букмекеров, шабаш и пропалестинские акции: как прошло «Евровидение-2024»

Финал конкурса «Евровидение-2024» состоялся в шведском Мальме 11 мая. Победу одержал представлявший Швейцарию певец Немо Меттлер (Nemo) с песней The Code. Второе место занял Марко Пуриши из Хорватии с песней Rim Tim Tagi Dim, третье — рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с Украины с композицией Teresa & Maria. Букмекеры ошиблись, прогнозируя победу хорватского исполнителя и второе место для Nemo. Не обошлось и без скандалов: певца из Нидерландов выгнали с конкурса за угрозу женщине-оператору, а израильскую исполнительницу Эден Голан освистали во время выступления. Как все это было — в фоторепортаже RTVI.

* Так называемое «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено