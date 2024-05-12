Ошибка букмекеров, шабаш и пропалестинские акции: как прошло «Евровидение-2024»
Финал конкурса «Евровидение-2024» состоялся в шведском Мальме 11 мая. Победу одержал представлявший Швейцарию певец Немо Меттлер (Nemo) с песней The Code. Второе место занял Марко Пуриши из Хорватии с песней Rim Tim Tagi Dim, третье — рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с Украины с композицией Teresa & Maria. Букмекеры ошиблись, прогнозируя победу хорватского исполнителя и второе место для Nemo. Не обошлось и без скандалов: певца из Нидерландов выгнали с конкурса за угрозу женщине-оператору, а израильскую исполнительницу Эден Голан освистали во время выступления. Как все это было — в фоторепортаже RTVI.
Британский певец Олли Александер (Olly Alexander) исполняет песню Dizzy. По правилам конкурса представитель Великобритании автоматически попал сразу в финал «Евровидения». Александер — солист группы Years & Years, актер сериалов и создатель документальных фильмов о проблемах ЛГБТ*. Его конкурсная песня посвящена переменам, которые вызывает в человеке любовь, а стиль музыки напоминает восьмидесятые Martin Meissner / AP
Фанаты «Евровидения» из Швейцарии перед стадионом «Мальмё Арена» в преддверии финала. По оценкам организаторов, за время проведения конкурса связанные с ним мероприятия посетили более 100 тысяч человек Jens Büttner / dpa / TASS
Иоланда Коста из Португалии выступает с песней Grito в финале «Евровидения-2024». Певица может похвастаться профессиональным образованием: она окончила консерваторию в Лиссабоне, а потом училась композиции и исполнительскому искусству в Британско-Ирландском институте современной музыки в Университете Сассекса Jessica Gow / EPA / TASS
Дуэт Marcus & Martinus из Швеции исполняет песню Unforgettable в финале «Евровидения-2024». Артисты — однояйцевые близнецы из Норвегии, они поют вместе с 10 лет и одерживали победу на детском «Евровидении». Последние несколько лет дуэт работает в Швеции, где, как утверждают братья, у них больше перспектив для развития Jessica Gow / EPA / TASS
Армянская группа Ladaniva заняла 8-е место с песней Jako. Основанный в 2019 году дуэт армянской певицы Жаклин Багдасарян и французского мультиинструменталиста Луи Томаса нашел свой фирменный стиль — это коктейль традиционной балканской музыки, креольского жанра музыки малоя и армянского фольклора Jessica Gow / EPA / TASS
Анджелина Манго из Италии исполняет песню La noia в финале «Евровидения». Критики называли ее выступление одним из самых стильных на конкурсе 2024 года Martin Meissner / AP
Выступление Bambie Thug из Ирландии с песней Doomsday Blue. Из-за этого номера представитель МИД России Мария Захарова назвала «Евровидение-2024» шабашем и ритуальным святотатством. Бемби Рей Робинсон позиционирует себя как небинарная персона* и просит называть «они» Martin Meissner / AP
Пропалестинские демонстранты перед финалом «Евровидения» протестуют против выступления израильской конкурсантки Эден Голан. Девушка столкнулась с таким шквалом негодования в свой адрес, что охрана практически не выпускала ее из отеля с момента приезда в Мальмё и до финала конкурса Martin Meissner / AP
Эден Голан из Израиля исполняет песню Hurricane в финале «Евровидения». Изначально композиция называлась October Rain («Октябрьский дождь») и содержала явные отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Организатор конкурса EBU потребовал переделать текст и сменить название Martin Meissner / AP
Певец Slimane из Франции на параде флагов в Гранд-финале «Евровидения-2024». На конкурсе он исполнял композицию Mon Amour, часть которой пел а капелла — без музыкального сопровождения, чем вызвал восторг фанатов Martin Meissner / AP
Alyona Alyona и Jerry Heil представляют Украину с песней «Teresa & Maria» в финале «Евровидения». Их видео набрало свыше 3 млн просмотров на официальном YouTube-канале «Евровидения», а сам дуэт занял первое место в мире среди украинских исполнителей на Spotify, где песню прослушали более 1 млн пользователей Martin Meissner / AP
Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии исполняет песню «Rim Tim Tagi Dim». Критики отмечали, что артист «косплеит» финского певца Kaarija и «перепевает» его прошлогоднюю композицию Cha Cha Cha, а также слишком явно подражает победившим в конкурсе итальянцам Maneskin и немецкой группе Rammstein. Блогеры обвиняли Пуришича в «краже» Party In My Head у хорватской группы PAIN. Baby Lasagna занял второе место — хотя букмекеры вообще прочили ему первое Jessica Gow / EPA / TASS
Jessica Gow / EPA / TASS
Nemo из Швейцарии радуется победе в финале «Евровидения». Журналисты назвали песню The Code «Богемской рапсодией» конкурса. В конце 2023 года швейцарский рэпер Немо Меттлер объявил себя небинарной персоной без гендерной идентичности* Martin Meissner / AP
* Так называемое «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено