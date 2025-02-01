Освобождение израильских заложников. Фото дня

1 февраля 2025 года, Хан-Юнис, сектор Газа. Боевики ХАМАС передают 34-летнего израильтянина Ярдена Бибаса, который находился в заложниках с 7 октября 2023 года, сотрудникам Международного Комитета Красного Креста.

В рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС палестинская радикальная группировка постепенно освобождает израильских заложников, захваченных в ходе нападения на приграничные территории в октябре 2023 года. На очередном этапе, 1 февраля, Израилю были переданы трое гражданских заложников-мужчин. Взамен из израильских тюрем будут отпущены 180 палестинских заключенных.