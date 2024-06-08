Освобождение россиянина и еще троих заложников в секторе Газа. Фото дня

В ходе специальной дневной операции израильских военных в районе лагеря палестинских беженцев в Нусейрате 8 июня освобождены 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмог Меир Ян, 27-летний Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив.

Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС похитили около 250 заложников во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Атака привела к обострению конфликта между Израилем и Палестиной.

Люди встречают вертолет со спасенными заложниками у медицинского центра «Шиба» в Рамат-Гане, Израиль, 8 июня 2024 года.