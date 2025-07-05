От океанских глубин до вулканических вершин — итоги конкурса «Аэрофотограф года»

Победитель Международной премии «Аэрофотограф года». Тупорылая акула охотится на косяк рыб менхэденов в Атлантическом океане у побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк, США

В Австралии подвели итоги первого международного конкурса «Аэрофотограф года», в котором приняли участие сотни профессиональных фотографов и любителей со всего мира. Организаторы получили более 1,5 тыс. заявок, что превзошло их ожидания.

Победителем конкурса стала американка Джоанна Стейдл, представившая серию морских снимков. Стейдл — профессиональный пилот дрона и художница из Хэмптонса (штат Нью-Йорк).

«Аэрофотоcъемка предлагает столько возможностей, которые еще не изучены. Каждый день — это новое волнение в поиске уникальных сюжетов и моментов. Я стараюсь избегать банального», — рассказала фотограф.

Одним из снимков ее серии стал кадр, на котором тупорылая акула охотится на косяк рыб менхэденов — завораживающее зрелище хищной грации и движения рыб. Фотографии победителей, призеров и участников конкурса из топ-100 — в галерее RTVI.