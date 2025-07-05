От океанских глубин до вулканических вершин — итоги конкурса «Аэрофотограф года»
В Австралии подвели итоги первого международного конкурса «Аэрофотограф года», в котором приняли участие сотни профессиональных фотографов и любителей со всего мира. Организаторы получили более 1,5 тыс. заявок, что превзошло их ожидания.
Победителем конкурса стала американка Джоанна Стейдл, представившая серию морских снимков. Стейдл — профессиональный пилот дрона и художница из Хэмптонса (штат Нью-Йорк).
«Аэрофотоcъемка предлагает столько возможностей, которые еще не изучены. Каждый день — это новое волнение в поиске уникальных сюжетов и моментов. Я стараюсь избегать банального», — рассказала фотограф.
Одним из снимков ее серии стал кадр, на котором тупорылая акула охотится на косяк рыб менхэденов — завораживающее зрелище хищной грации и движения рыб. Фотографии победителей, призеров и участников конкурса из топ-100 — в галерее RTVI.
Победитель Международной премии «Аэрофотограф года». Горбатый кит погружается обратно в Атлантический океан после того, как сделал вдох. Снято примерно в 150 м от берега в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, США Joanna Steidle / «Погружение» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель Международной премии «Аэрофотограф года». Стая скатов-бычерылов приближается к косяку приманочных рыб-менхэденов. Снимок сделан всего вблизи побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк, США Joanna Steidle / «Другой мир» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель Международной премии «Аэрофотограф года». Небольшая стая скатов-бычерылов вздымает песок по пути своего движения. Снимок сделан в нескольких десятках метров от побережья Саутгемптона, штат Нью-Йорк, США Joanna Steidle / «Концерт» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Второе место Международной премии «Аэрофотограф года». Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии во время остывания. Трещины на поверхности лавы на мгновение образовали узор, напоминающий череп — жуткую природную иллюзию Daniel Vine Garcia / «Дымящийся череп» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Второе место Международной премии «Аэрофотограф года». Спящий вулкан на высокогорном плато Пуна в Аргентине демонстрирует замысловатые узоры эрозии, созданные ветром и временем Daniel Vine Garcia / «Сосок Земли» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Третье место Международной премии «Аэрофотограф года». Фламинго и пеликаны David Swindler / «Фламинго и пеликаны» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Третье место Международной премии «Аэрофотограф года». Фламинго над озером David Swindler / «Фламинго над озером» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Третье место Международной премии «Аэрофотограф года». Пустынная плая David Swindler / «Пустынная плая» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Лучшая одиночная аэрофотография года». Противосумеречные лучи над природным образованием Коно-де-Арита, Аргентинская пуна Ignacio Palacios / «Коно-де-Арита» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Второе место в категории «Лучшая одиночная аэрофотография года». Аэрофотосъемка откалывания ледника раскрывает неожиданный органический узор на воде. Национальный парк Северо-Восточная Гренландия Talor Stone / «Ледяное дерево» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Третье место в категории «Лучшая одиночная аэрофотография года». Ледник Бросвелльбреэн, часть Восточного ледяного поля на Шпицбергене. Раннее таяние и мощные водопады демонстрируют тревожную реальность изменения климата — напоминая нам, что поставлено на карту, если мы не начнем действовать Thomas Vijayan / «Ледяной щит Остфонна» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Черно-белая фотография». Соленое озеро, регион Голдфилдс, Западная Австралия Barbara Brown / «Буря» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Дрон». Белый медведь на Шпицбергене после поедания туши моржа. Благодаря дрону с телеобъективом этот редкий момент удалось запечатлеть без помех. Шпицберген, Норвегия Pål Hermansen / «Отдых после обеда» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Абстракция». Хранилище токсичных отходов (хвостохранилище) на глиноземной шахте Колли в Западной Австралии Colin Leonhardt / «Взрывной момент» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Абстракция». Дамба хвостохранилища глиноземного рудника возле Колли, Западная Австралия Colin Leonhardt / «Закрученная сова» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
Победитель в категории «Выбор председателя жюри». Два тюленя мирно отдыхают на дрейфующей льдине в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юге Исландии Fabien Guittard / «Над льдом» / 2025 International Aerial Photographer of the Year Award
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