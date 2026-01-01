Визуал
01.01.2026 / 13:33

От пляжей Рио до Таймс-сквер: как мир встретил Новый 2026 год

Imago / TASS

Люди по всему миру встретили Новый год масштабными празднованиями от пляжей Южной Америки до городов и мегаполисов Азии, Европы и Австралии.

Миллионы вышли на улицы, чтобы попрощаться с уходящим 2025 годом, несмотря на усиленные меры безопасности и ограничения в отдельных странах.

Сидней встречал Новый год одним из первых среди крупных городов мира. Австралийский мегаполис отметил наступление года масштабным фейерверком над гаванью.

В ОАЭ тысячи зрителей собрались в Дубае, где прошли лазерные и пиротехнические шоу у самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа.

В некоторых европейских городах празднования проходили при усиленных мерах безопасности. В Нидерландах с 2026 года вступил в силу запрет на использование пиротехники частными лицами, применять пиротехнику разрешено только организаторам профессиональных фейерверк-шоу.

Ереван, Армения
Александр Патрин / ТАСС

Куала-Лумпур, Малайзия
Mohd Daud / Zuma / TASS

Берлин, Германия
Abdelrahman Alkahlout / Zuma / TASS

Штутгарт, Германия
Silas Stein / Picture Alliance / Getty Images

Сидней, Австралия
Dan Himbrechts / EPA / TASS

Ахмедабад, Индия
Ajit Solanki / AP

Рио-де-Жанейро, Бразилия
Bruna Prado / AP

Бангкок, Таиланд
Sakchai Lalit / AP

Нью-Йорк, США
Heather Khalifa / AP

Гаага, Нидерланды
Pierre Crom / Getty Images

Дубай, ОАЭ
Fatima Shbair / AP

Каракас, Венесуэла
Matias Delacroix / AP

Париж, Франция
Luc Auffret / Anadolu / Getty Images

Манила, Филиппины
Ezra Acayan / Getty Images

Лондон, Англия
Alberto Pezzali / AP

Неаполь, Италия
Eliano Imperato / Anadolu / Getty Images

Доха, Катар
Noushad Thekkayil / NurPhoto / Getty Images

Багдад, Ирак
Hadi Mizban / AP

Санкт-Петербург, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Москва, Россия
Артем Геодакян / ТАСС

Нью-Йорк, США
Eduardo Munoz Alvarez / AP

Пекин, Китай
Ng Han Guan / AP

