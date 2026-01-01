От пляжей Рио до Таймс-сквер: как мир встретил Новый 2026 год

Люди по всему миру встретили Новый год масштабными празднованиями от пляжей Южной Америки до городов и мегаполисов Азии, Европы и Австралии.

Миллионы вышли на улицы, чтобы попрощаться с уходящим 2025 годом, несмотря на усиленные меры безопасности и ограничения в отдельных странах.

Сидней встречал Новый год одним из первых среди крупных городов мира. Австралийский мегаполис отметил наступление года масштабным фейерверком над гаванью.

В ОАЭ тысячи зрителей собрались в Дубае, где прошли лазерные и пиротехнические шоу у самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа.

В некоторых европейских городах празднования проходили при усиленных мерах безопасности. В Нидерландах с 2026 года вступил в силу запрет на использование пиротехники частными лицами, применять пиротехнику разрешено только организаторам профессиональных фейерверк-шоу.