Открытие политического сезона в Китае. Фото дня

4 марта, Пекин, Китай. Хостесс наполняют чаем чашки для членов Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) перед открытием сессии в Доме народных собраний.

В начале марта в Китае начинается главный политический сезон: ежегодные заседания НПКСК и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти, который принимает законы, утверждает бюджет, выбирает высшее руководство и определяет стратегические планы). Они проходят практически одновременно и известны как «две сессии» или «лянхуэй».

В НПКСК входит 2 тыс. членов, среди них представители нацменьшинств, члены профсоюзов, бизнесмены, ученые, артисты и общественные деятели. Эксперты этого органа дают советы по ключевым вопросам развития страны.