Палаточные протесты в Белграде. Фотогалерея

Последние две недели в Белграде проходят массовые акции оппозиционного блока «Сербия против насилия», проигравшего парламентские выборы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Каждый вечер на улицы города выходят тысячи людей, требующих аннулирования результатов голосования, проведения новых выборов и освобождения задержанных в ходе штурма здания городского парламента 19 декабря. В пятницу, 29 декабря, демонстранты начали разбивать палаточный город, перекрыв перекресток улиц Кнеза Милоша и Бирчанинова. Как выглядят белградские протесты — в фотогалерее RTVI.