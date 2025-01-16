Палестинцы празднуют перемирие между ХАМАС и Израилем. Фото дня

16 января 2024 года, Хан-Юнис, сектор Газа. Палестинцы празднуют объявление о заключении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Предполагается, что сделка начнет действовать в воскресенье. Ее первый этап продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен будет передать Израилю захваченных в октябре 2023 года заложников, а в ответ получит заключенных из израильских тюрем. Кроме того, на первом этапе стороны при посредничестве Египта, Катара и других стран согласуют правила и условия двух следующих этапов.