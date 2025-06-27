Папа Римский провел первое рукоположение священников. Фото дня

27 июня, Ватикан. Папа римский Лев XIV впервые в качестве понтифика рукоположил в сан 32 диаконов из разных стран.

Таинство рукоположения прошло в соборе Святого Петра в праздник Святейшего Сердца Иисуса. В церемонии участвовали священники из Италии, Индии, Шри-Ланки, Румынии, Центральной Африки, Сент-Винсента и Гренадина, Камеруна, Анголы, Вьетнама, Эфиопии, Танзании, Ганы, Нигерии, Кореи, Мексики, Уганды, Австралии, Папуа-Новой Гвинеи, Мексики, Кении, Бразилии, Хорватии, Словакии и Украины.

Папа призвал священнослужителей заботиться о пастве, проявлять милосердие и развивать единство в Церкви.