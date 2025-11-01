Парады, дроны и зомби-прогулка: как отмечали Хэллоуин в 2025 году
Празднования Хэллоуина в 2025 году, по оценкам экспертов, стали одними из самых масштабных за последние годы. В Нью-Йорке состоялся 52-й парад в Гринвич-Виллидж — тысячи участников вышли в фантазийных костюмах под темой «Изобилие». Лондонское небо озарили световые инсталляции, а в немецком Эссене прошла традиционная «зомби-прогулка». Как отмечали Хэллоуин другие страны — в фотогалерее RTVI
Нью-Йорк, США Andres Kudacki / AP
Варшава, Польша Czarek Sokolowski / AP
Нью-Йорк, США Andres Kudacki / AP
Майами, США Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS
Сан-Франциско, США Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images
Лондон, Англия Kin Cheung / AP
Мехико, Мексика Marco Ugarte / AP
Торонто, Канада Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images