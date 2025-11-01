Визуал
01.11.2025 / 11:03

Парады, дроны и зомби-прогулка: как отмечали Хэллоуин в 2025 году

Эссен, Германия
Эссен, Германия
Christopher Neundorf / EPA / TASS

Празднования Хэллоуина в 2025 году, по оценкам экспертов, стали одними из самых масштабных за последние годы. В Нью-Йорке состоялся 52-й парад в Гринвич-Виллидж — тысячи участников вышли в фантазийных костюмах под темой «Изобилие». Лондонское небо озарили световые инсталляции, а в немецком Эссене прошла традиционная «зомби-прогулка». Как отмечали Хэллоуин другие страны — в фотогалерее RTVI

Нью-Йорк, США
Andres Kudacki / AP

Варшава, Польша
Czarek Sokolowski / AP

Нью-Йорк, США
Andres Kudacki / AP

Майами, США
Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS

Сан-Франциско, США
Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images

Лондон, Англия
Kin Cheung / AP

Мехико, Мексика
Marco Ugarte / AP

Торонто, Канада
Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

Ла-Пас, Боливия
Jorge Mateo Romay Salinas / Anadolu / Getty Images

Майами, США
Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS

Калькутта, Индия
Debarchan Chatterjee / NurPhoto / Getty Images

Торонто, Канада
Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

Берлин, Германия
Ebrahim Noroozi / AP

Торонто, Канада
Mert Alper Dervis / Anadolu / Getty Images

Девезе, Германия
Moritz Frankenberg / DPA / Picture Alliance / TASS

Паракуэльос де Харама, Испания
Manu Fernandez / AP

Берлин, Германия
Ebrahim Noroozi / AP

Майами, США
Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / TASS

Нью-Йорк, США
Selcuk Acar / Anadolu / Getty Images

Саусалито, Калифорния, США
Tayfun Coskun / Anadolu / Getty Images

Владимир Терешков