Педиатр Надежда Буянова на вынесении приговора. Фото дня

12 ноября 2024 года, Москва, Россия. Тушинский суд Москвы приговорил 68-летнюю врача-педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии общего режима, признав виновной в распространении фейков о российской армии. Дело на медика завели по заявлению матери ее семилетнего пациента. Та утверждала, что во время приема Буянова издевалась над мальчиком, отец которого погиб на СВО. По словам автора жалобы, педиатр якобы заявила ребенку, что его отец был «законной целью» Украины, а Россия «сама виновата» в гибели своих военнослужащих. Адвокат Буяновой отмечал, что в материалах дела так и не появилось ни аудиозаписи приема, на которую ссылалась мать мальчика, ни даже расшифровки с конкретными цитатами.