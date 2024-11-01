Первые официальные гонки на верблюдах в Израиле. Фото дня

1 ноября 2024 года, пустыня Негев, Израиль. На юге Израиля состоялись первые легальные верблюжьи бега, следить за которыми в пустыню Негев со всей страны съехались тысячи зрителей. Среди них были представители и местных бедуинских, и еврейских общин. Верблюжьи бега неофициально проходят в Негеве уже несколько лет, и зооактивисты регулярно выражают по этому поводу беспокойство — и за благополучие животных, и за безопасность участников. Нынешний забег проводился на двух дистанциях — 12 км для взрослых верблюдов и 6 км для молодых животных. Хозяева лидеров получили денежные призы: около $3 тысяч за первое место, примерно $2,6 тысячи за второе место и $2,1 тысячи за третье.