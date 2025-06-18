Визуал
18.06.2025 / 19:04

Первый день работы ПМЭФ-2025. Фото дня

Первый день работы ПМЭФ-2025. Фото дня
Елена Игнатьева / Фонд Росконгресс

Россия, Санкт-Петербург, 18 июня 2025 года. Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Всего в работе форума примут участие более 600 спикеров и модераторов, программа включает более 150 мероприятий в различных форматах. В частности, запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, ОАЭ, стран Африки и Латинской Америки, а также государств — членов Евросоюза и АСЕАН.

Елена Игнатьева / Фонд Росконгресс

Артём Пряхин / Фонд Росконгресс

Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сергей Коньков / Фонд Росконгресс

Сергей Коньков / Фонд Росконгресс

Андрей Любимов / Фонд Росконгресс

Андрей Любимов / Фонд Росконгресс

Полина Богомолова / ТАСС

Степан Пугачев / Фонд Росконгресс

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дмитрий Орлов / Фонд Росконгресс

Владимир Терешков