Первый день работы ПМЭФ-2025. Фото дня

Россия, Санкт-Петербург, 18 июня 2025 года. Участники XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Всего в работе форума примут участие более 600 спикеров и модераторов, программа включает более 150 мероприятий в различных форматах. В частности, запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, ОАЭ, стран Африки и Латинской Америки, а также государств — членов Евросоюза и АСЕАН.