Победители и финалисты спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards 2025

Названы победители World Sports Photography Awards — международного конкурса спортивной фотографии. В нем участвовали более 2,2 тыс. фотографов из 96 стран, которые представили 13 тыс. снимков. Главным победителем стала фотография, на которой бразильский серфер Габриэль Медина запечатлен «парящим» над морем. Снимок сделал фотограф Жером Бруйе во время олимпийских соревнований по серфингу, проходивших на Таити. Всего жюри фотоконкурса выбрало призеров в 24 номинациях. Подробности — в фотогалерее RTVI.