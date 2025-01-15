Визуал
15.01.2025 / 18:29

Победители и финалисты спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards 2025

Золото в общем зачёте и категории «Водные виды спорта»
Золото в общем зачёте и категории «Водные виды спорта»
Jerome Brouillet / «Золотой момент» / World Sports Photography Awards 2025

Названы победители World Sports Photography Awards — международного конкурса спортивной фотографии. В нем участвовали более 2,2 тыс. фотографов из 96 стран, которые представили 13 тыс. снимков. Главным победителем стала фотография, на которой бразильский серфер Габриэль Медина запечатлен «парящим» над морем. Снимок сделал фотограф Жером Бруйе во время олимпийских соревнований по серфингу, проходивших на Таити. Всего жюри фотоконкурса выбрало призеров в 24 номинациях. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Серебро в общем зачёте и золото в категории «Зимние виды спорта»
Petr Slavik / «Небеса» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Зимние виды спорта»
Christian Bruna / «Пуля в небе» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Хоккей с шайбой»
Bruce Bennett / «Тень» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в общем зачёте, золото в категории «Мотоспорт»
Anton Anestiev / «Переход по зебре» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Мотоспорт»
Hannu Rainamo / «Пыльный 180-градусный поворот» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Мотоспорт»
Alessio Mazzocco / «Без названия» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Легкая атлетика»
Daniel Sannum Lauten / «Уинфред Яви, олимпийское золото» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Легкая атлетика»
Geoffrey Lowe / «Сломанный» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Легкая атлетика»
Joel Marklund / «Тени бегунов» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Велоспорт»
Gaetan Flamme / «Мясники» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Велоспорт»
Gareth Quinn / «Тадей Погачар снова побеждает на склонах Монте Пана» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Велоспорт»
Ashley & Jered Gruber / «Тур де Франс, этап 19» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Формула-1»
Thomas Lam / «Цвет Чемпиона Мира» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Формула-1»
Kym Illman / «Отражение Оскара Пиастри на автобусной остановке» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Формула-1»
Jakub Porzycki / «Баку» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Бейсбол»
Mike Carlson / «Победа и поражение» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Бейсбол»
Hunter Martin / «Разделение толпы» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Баскетбол»
Andrew Hancock / «Двоение» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Баскетбол»
Michael Conroy / «Глаза на мяче» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Баскетбол»
Ezra Shaw / «Над Вемби» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Американский футбол»
Kevin Sabitus / «К пилону» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Американский футбол»
Nikolozi Khutsishvili / «Взгляд» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Теннис»
Lionel Hahn / «Последний салют» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Теннис»
Mike Egerton / «Уимблдон» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Теннис»
Matthew Stockman / «Мяч в тени» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Футбол»
Max Krause / «Голубь мира» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Бокс»
Mohd Rasfan / «Прицеливаясь к удару» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Прочие»
Peter Szalmas / «Победная точка» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Прочие»
Chiasheng Wu / «Маленькая ошибка и Лим Си-Хён» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Водные виды спорта»
Henrique Casinhas / «Под пеной» / World Sports Photography Awards 2025

Бронза в категории «Водные виды спорта»
Stefan Wermuth / «Уникальный вид» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Ракетные виды спорта»
Tom Weller / «Удар справа» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Городские и экстремальные виды спорта»
Marton Monus / «Икар» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Конный спорт»
Edward Whitaker / «Зима в Ламбурне» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Регби»
Romain Perrocheau / «Без названия» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Боевые искусства»
Christian Petersen / «Октагон под сферой» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Боевые искусства»
Victor Joly / «Тедди Ринер» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Крикет»
Darrian Traynor / «Супер Дре» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Плавание и прыжки в воду»
Shinya Tanaka / «Прыжки в Aspire Zone» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Гимнастика»
Tom Weller / «Двойная гимнастика» / World Sports Photography Awards 2025

Специальное упоминание в категории «Гимнастика»
Tom Weller / «Параллельные брусья» / World Sports Photography Awards 2025

Серебро в категории «Гимнастика»
Ezra Shaw / «Глаз на брусьях» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Гольф»
David Cannon / «Брайсон ДеШамбо на Открытом чемпионате США» / World Sports Photography Awards 2025

Золото в категории «Спортивные сооружения и панорамы»
Loic Venance / «Олимпийский лунный свет» / World Sports Photography Awards 2025

Владимир Терешков