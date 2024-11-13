Победители конкурса микрофотографии Nikon Small World 2024. Фотогалерея

В этом году исполнилось 50 лет Nikon Small World — конкурсу изображений, полученных под микроскопом. Его цель — донести до широкой публики «чудеса» микроскопического мира. В этом году первое место было присуждено доктору Бруно Цистерне и доктору Эрику Витриоле за новаторское изображение дифференцированных клеток опухоли мозга мыши, на котором видны актиновый цитоскелет, микротрубочки и ядра. Снимок показывает, как нарушения в цитоскелете клетки могут привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и БАС. Изображение сделано со стократным увеличением. Другие лауреаты конкурса — в фотогалерее RTVI.

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