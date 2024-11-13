Победители конкурса микрофотографии Nikon Small World 2024. Фотогалерея
В этом году исполнилось 50 лет Nikon Small World — конкурсу изображений, полученных под микроскопом. Его цель — донести до широкой публики «чудеса» микроскопического мира. В этом году первое место было присуждено доктору Бруно Цистерне и доктору Эрику Витриоле за новаторское изображение дифференцированных клеток опухоли мозга мыши, на котором видны актиновый цитоскелет, микротрубочки и ядра. Снимок показывает, как нарушения в цитоскелете клетки могут привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и БАС. Изображение сделано со стократным увеличением. Другие лауреаты конкурса — в фотогалерее RTVI.
Второе место:
Электрическая дуга между штифтом и проволокой. Десятикратное увеличение Dr. Marcel Clemens
Третье место:
Лист растения конопли. Колбовидные железы — трихомы. Пузырьки внутри — везикулы каннабиноидов. Двадцатикратное увеличение Chris Romaine
Четвертое место:
Участок тонкой кишки мыши. Флуоресценция. Десятикратное увеличение Dr. Amy Engevik / Medical University of South Carolina / Department of Regenerative Medicine & Cell Biology
Пятое место:
Скопление яиц осьминога (Octopus hummelincki). Трехкратное увеличение Thomas Barlow & Connor Gibbons / Columbia University / Department of Neurobiology and Behavior
Шестое место:
Слизистая плесень (Cribraria cancellata). Десятикратное увеличение Henri Koskinen / Helsinki University
Седьмое место:
Поперечный срез листа европейской пляжной травы (Ammophila arenaria). Десятикратное увеличение Gerhard Vlcek
Восьмое место:
Нейрон, густо покрытый дендритными отростками, из стриатума мозга взрослой крысы. Шестидесятикратное увеличение Stephanie Huang / Victoria University of Wellington / School of Biological Sciences; School of Psychology
Девятое место:
Пыльца в паутине садового паука (Araneus). Двадцатикратное увеличение John-Oliver Dum
Десятое место:
Споры черного трюфеля (Tuber melanosporum). Шестидесятитрехкратное увеличение Jan Martinek / Charles University / Department of Experimental Plant Biology
Одиннадцатое место:
Слизистая плесень с капельками воды на гнилой ветке Dr. Ferenc Halmos
Двенадцатое место:
Чешуйки крыла бабочки (Papilio ulysses) на игле медицинского шприца. Двадцатикратное увеличение Daniel Knop
Тринадцатое место:
Глаза зеленого паука-бокохода (Diaea dorsata). Двадцатикратное увеличение Paweł Błachowicz
Четырнадцатое место:
Перекристаллизованная смесь гидрохинона и миоинозитола. Десятикратное увеличение Marek Miś
Пятнадцатое место:
Чешуйки на крыле мадагаскарской закатной моли (Chrysiridia ripheus). Сорокакратное увеличение Sébastien Malo
Шестнадцатое место:
Две водяные блохи (Daphnia sp.) с эмбрионами (слева) и яйцами (справа). Десятикратное увеличение Marek Miś
Семнадцатое место:
Репродуктивные органы водоросли-камнеломки (Chara virgata): оогонии (женские органы) и антеридии (мужские органы). Четырехкратное увеличение Dr. Frantisek Bednar
Восемнадцатое место:
Яйцо насекомого, паразитирующее на осе. Десятикратное увеличение Alison Pollack
Девятнадцатое место:
Семечко смолёвки. Десятикратное увеличение Alison Pollack
Двадцатое место:
Ранняя стадия дифференцирования клеток нейробластомы мыши (актин, микротрубочки и митохондрии) Dr. Bruno Cisterna & Dr. Eric Vitriol / Medical College of Georgia at Augusta University / Department of Neuroscience & Regenerative Medicine