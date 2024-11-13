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13.11.2024 / 17:46

Победители конкурса микрофотографии Nikon Small World 2024. Фотогалерея

Первое место
Первое место
Dr. Bruno Cisterna & Dr. Eric Vitriol / Medical College of Georgia at Augusta University / Department of Neuroscience & Regenerative Medicine

В этом году исполнилось 50 лет Nikon Small World — конкурсу изображений, полученных под микроскопом. Его цель — донести до широкой публики «чудеса» микроскопического мира. В этом году первое место было присуждено доктору Бруно Цистерне и доктору Эрику Витриоле за новаторское изображение дифференцированных клеток опухоли мозга мыши, на котором видны актиновый цитоскелет, микротрубочки и ядра. Снимок показывает, как нарушения в цитоскелете клетки могут привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и БАС. Изображение сделано со стократным увеличением. Другие лауреаты конкурса — в фотогалерее RTVI.

Второе место:

Электрическая дуга между штифтом и проволокой. Десятикратное увеличение
Dr. Marcel Clemens

Третье место:

Лист растения конопли. Колбовидные железы — трихомы. Пузырьки внутри — везикулы каннабиноидов. Двадцатикратное увеличение
Chris Romaine

Четвертое место:

Участок тонкой кишки мыши. Флуоресценция. Десятикратное увеличение
Dr. Amy Engevik / Medical University of South Carolina / Department of Regenerative Medicine & Cell Biology

Пятое место:

Скопление яиц осьминога (Octopus hummelincki). Трехкратное увеличение
Thomas Barlow & Connor Gibbons / Columbia University / Department of Neurobiology and Behavior

Шестое место:

Слизистая плесень (Cribraria cancellata). Десятикратное увеличение
Henri Koskinen / Helsinki University

Седьмое место:

Поперечный срез листа европейской пляжной травы (Ammophila arenaria). Десятикратное увеличение
Gerhard Vlcek

Восьмое место:

Нейрон, густо покрытый дендритными отростками, из стриатума мозга взрослой крысы. Шестидесятикратное увеличение
Stephanie Huang / Victoria University of Wellington / School of Biological Sciences; School of Psychology

Девятое место:

Пыльца в паутине садового паука (Araneus). Двадцатикратное увеличение
John-Oliver Dum

Десятое место:

Споры черного трюфеля (Tuber melanosporum). Шестидесятитрехкратное увеличение
Jan Martinek / Charles University / Department of Experimental Plant Biology

Одиннадцатое место:

Слизистая плесень с капельками воды на гнилой ветке
Dr. Ferenc Halmos

Двенадцатое место:

Чешуйки крыла бабочки (Papilio ulysses) на игле медицинского шприца. Двадцатикратное увеличение
Daniel Knop

Тринадцатое место:

Глаза зеленого паука-бокохода (Diaea dorsata). Двадцатикратное увеличение
Paweł Błachowicz

Четырнадцатое место:

Перекристаллизованная смесь гидрохинона и миоинозитола. Десятикратное увеличение
Marek Miś

Пятнадцатое место:

Чешуйки на крыле мадагаскарской закатной моли (Chrysiridia ripheus). Сорокакратное увеличение
Sébastien Malo

Шестнадцатое место:

Две водяные блохи (Daphnia sp.) с эмбрионами (слева) и яйцами (справа). Десятикратное увеличение
Marek Miś

Семнадцатое место:

Репродуктивные органы водоросли-камнеломки (Chara virgata): оогонии (женские органы) и антеридии (мужские органы). Четырехкратное увеличение
Dr. Frantisek Bednar

Восемнадцатое место:

Яйцо насекомого, паразитирующее на осе. Десятикратное увеличение
Alison Pollack

Девятнадцатое место:

Семечко смолёвки. Десятикратное увеличение
Alison Pollack

Двадцатое место:

Ранняя стадия дифференцирования клеток нейробластомы мыши (актин, микротрубочки и митохондрии)
Dr. Bruno Cisterna & Dr. Eric Vitriol / Medical College of Georgia at Augusta University / Department of Neuroscience & Regenerative Medicine

Екатерина Дериглазова