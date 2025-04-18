Победители международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2025: истории и долгосрочные проекты

Организаторы международнародного конкурса документальной фотографии и фотожурналистики World Press Photo 2025 представили региональных победителей в категориях: истории и долгосрочные проекты. Фотопроекты, посвящённые человеческим историям, борьбе за права и последствиям глобальных кризисов. Среди них — хроника репрессий в Сальвадоре, путь мигрантов через джунгли Дарьена, жизнь курдских колбаров на иранской границе, сопротивление афганских женщин талибскому* режиму и последствия засухи в Амазонии. Эти работы фиксируют хрупкость мира и силу человеческой стойкости.

Африка

Истории: «Озеро погрузилось в тишину» (Aubin Mukoni)

Множество историй переплетаются на озере Киву — величественном озере на границе Руанды и Демократической Республики Конго. Под спокойной красотой водной глади и рыбацких деревушек, окружающих его, скрывается нестабильность и неопределённость. Изменение климата приводит к учащению штормов, потеплению воды и сокращению запасов рыбы. Загрязнение пластиковыми отходами и обнаружение залежей метанового газа в донных отложениях озера угрожают будущему этой хрупкой экосистемы. Этот проект представляет собой многогранный документ о сложной сети взаимозависимости, эксплуатации и уважения, которая связывает людей с их природной средой.

Долгосрочные проекты: «Женские тела как поле битвы» (Cinzia Canneri / Association Camille Lepage)

В 2017 году Чинция Каннери начала документировать жизнь женщин из Эритреи, бегущих от репрессивного режима своей страны. С начала войны в регионе Тыграй на севере Эфиопии в 2020 году её проект расширился и включил истории тыграйских женщин, спасающихся от вооружённого вторжения. Женщины пережили ранения, пытки и систематическое сексуальное насилие, однако из-за социальной стигматизации, нехватки медицинской помощи и ограниченного доступа журналистов их страдания остаются недостаточно освещёнными в СМИ. Усиливая голоса и истории выживших, проект переосмысляет понятие устойчивости как сложного коллективного противостояния боли, травме и утратам.

Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания

Истории: «Больше никакого обезьяньего безумия в Тайском городе» (Chalinee Thirasupa / Reuters)

Макак, которых считают приносящими удачу, давно воспринимают как часть идентичности «Города обезьян» — Лопбури, к северу от Бангкока, Таиланд. Туристы стекались туда, чтобы увидеть обезьян и покормить их фруктами. К 2020 году популяция обезьян достигла 3121 особи, но с началом пандемии COVID-19 туристы исчезли. Обезьяны стали более агрессивными: нападали на жителей, воровали еду и устраивали драки. Жители безуспешно пытались отпугивать их рогатками, и в апреле 2024 года власти начали программу стерилизации, чтобы взять ситуацию под контроль.

Европа

Истории: «Протесты в Грузии» (Mikhail Tereshchenko / TASS Agency)

В ноябре 2024 года граждане вышли на улицы по всей Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о четырёхлетней приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Это произошло после того, как Европейский парламент отклонил результаты недавних выборов в Грузии на фоне обвинений в фальсификациях. В столице, Тбилиси, во время массовых демонстраций вспыхнули столкновения между полицией и протестующими у здания парламента.

Протесты продолжались, несмотря на жесткие меры со стороны властей в конце декабря, когда был принят закон, криминализирующий даже символические акты протеста, такие как размещение наклеек в общественных местах.

Северная и Центральная Америка

Истории: «Место для смерти» (Oliver Farshi)

В тихом жилом районе штата Вашингтон находится особенный дом — место размышлений, горя, радости, жизни и смерти. Здесь смертельно больные люди проводят свои последние часы, окружённые заботой, состраданием и вниманием сообщества, перед тем как принять препарат, который завершает их жизнь. Этот проект исследует, как некоторые люди выбирают встретить свою смерть в этом уникальном пространстве: от вопросов общности и доступности до ухода, медицинской помощи, интимного процесса умирания и нежности переживания утраты. В то время как смерть обычно происходит за закрытыми дверями и в клинической обстановке, эти фотографии приглашают посмотреть на неизбежную часть жизни с новой точки зрения.

Долгосрочные проекты: «Жизнь и смерть в стране без конституционных прав» (Carlos Barrera / El Faro / NPR)

В 2022 году президент Сальвадора Найиб Букеле и законодательное собрание страны приняли закон о введении «чрезвычайного положения», ограничивший права сальвадорцев на свободу собраний, тайну переписки и право на справедливое судебное разбирательство. Эта временная мера, направленная на борьбу с насилием со стороны банд, ответственных за высокий уровень убийств в Сальвадоре, была продлена 35 раз по состоянию на март 2025 года, фактически превратив страну в место, где массовые аресты стали нормой. Тюрьмы в Сальвадоре переполнены, часто поступают сообщения о бесчеловечном обращении, недостаточной медицинской помощи, насилии и убийствах. Этот проект сосредоточен на историях отдельных людей и их семей, чтобы показать личные страдания за государственной политикой.

Южная Америка

Истории: «Засуха в Амазонии» (Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation)

Река Амазонка переживает рекордно низкий уровень воды из-за сильной засухи, усугубленной изменением климата. Этот экологический кризис угрожает биоразнообразию, нарушает экосистемы и затрагивает местные сообщества, зависящие от рек для выживания. По мере усиления засухи многие поселенцы сталкиваются с трудным выбором — покинуть свою землю ради жизни в городах, — что навсегда меняет социальную ткань этого региона. Этот проект делает последствия изменения климата, которые часто кажутся абстрактными или трудно осязаемыми, зримой и конкретной реальностью, формирующей будущее уязвимых сообществ, тесно связанных с природным миром.

Долгосрочные проекты: «Пути отчаянной надежды» (Federico Ríos)

Этот проект документирует опасные путешествия мигрантов, пересекающих Дарьенский пролом — 100-километровый участок густых джунглей, соединяющий Колумбию и Панаму. С 2021 года этот маршрут преодолели более миллиона человек. Они прибыли из разных стран — афганцы, бегущие от режима талибов*, венесуэльцы, спасающиеся от экономического краха, китайцы, стремящиеся уйти от авторитаризма, и многие другие — движимые стремлением к лучшей жизни. Их истории полны опасностей: бурные реки, безжалостная природа, постоянная угроза насилия и эксплуатации. Многие погибают в пути. Те, кто добирается до конца, сталкиваются лишь с началом другого тяжелого пути — через Центральную Америку и Мексику в США.

Западная, Центральная И Южная Азия

Истории: «Земля без женщин» (Kiana Hayeri / Fondation Carmignac)

В Афганистане исламское фундаменталистское правительство «Талибана*» запрещает женщинам получать образование выше начальной школы, лишает их права работать вне дома и в некоторых регионах запрещает выходить из дома без сопровождения мужчины или с открытым лицом. Пространства, где раньше женщины могли свободно собираться — школы, парки, спортзалы, салоны красоты и офисы — теперь для них закрыты.

Несмотря на эти ограничения, афганские женщины находят тонкие, но мощные способы сопротивления. Их неповиновение проявляется тихо, за закрытыми дверями: в домах, тайных классах и на частных праздниках.

Долгосрочные проекты: «Пули не знают границ» (Ebrahim Alipoor)

Колбары (пограничные курьеры) переносят на своих спинах товары — такие как бытовая техника, мобильные телефоны и одежда — через опасные горные маршруты из Ирака и Турции в Иранский Курдистан. Иранское правительство запрещает ввоз многих подобных товаров, чтобы защитить местное производство и сохранить валютные резервы на фоне западных санкций. Десятилетия маргинализации курдов привели к массовой безработице в регионе, вынуждая многих заниматься колбарством. Кроме того, сами колбары считают свою деятельность законной, ощущая родственные связи с курдами по обе стороны границ, которые они не признают. Однако колбары рискуют быть застреленными силами безопасности и пограничниками.

Со всеми региональными победителями можно ознакомиться на сайте конкурса World Press Photo.

*запрещенная в России террористическая организация