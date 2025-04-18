Победители международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2025: истории и долгосрочные проекты
Организаторы международнародного конкурса документальной фотографии и фотожурналистики World Press Photo 2025 представили региональных победителей в категориях: истории и долгосрочные проекты. Фотопроекты, посвящённые человеческим историям, борьбе за права и последствиям глобальных кризисов. Среди них — хроника репрессий в Сальвадоре, путь мигрантов через джунгли Дарьена, жизнь курдских колбаров на иранской границе, сопротивление афганских женщин талибскому* режиму и последствия засухи в Амазонии. Эти работы фиксируют хрупкость мира и силу человеческой стойкости.
Африка
Истории: «Озеро погрузилось в тишину» (Aubin Mukoni)
Множество историй переплетаются на озере Киву — величественном озере на границе Руанды и Демократической Республики Конго. Под спокойной красотой водной глади и рыбацких деревушек, окружающих его, скрывается нестабильность и неопределённость. Изменение климата приводит к учащению штормов, потеплению воды и сокращению запасов рыбы. Загрязнение пластиковыми отходами и обнаружение залежей метанового газа в донных отложениях озера угрожают будущему этой хрупкой экосистемы. Этот проект представляет собой многогранный документ о сложной сети взаимозависимости, эксплуатации и уважения, которая связывает людей с их природной средой.
Самбаза — местные сардины озера Киву — попали в сети. Несколько факторов, включая чрезмерный вылов и наличие газодобывающих установок, угрожают популяции самбазы. Гома, ДРК, 20 марта 2024 года Aubin Mukoni / World Press Photo
Женщины продают самбазу на оживленной улице Ронд-Пуант Рушуру в городе Гома, ДРК, 13 апреля 2024 года Aubin Mukoni / World Press Photo
Эмануэль Чабала (33 года) присматривает за двумя из своих пятерых детей, пока раскладывает сети перед своим домом. Гома, ДРК, 17 апреля 2024 года Aubin Mukoni / World Press Photo
Рыбаки возвращаются на берег. Гома, Северное Киву, ДРК, 20 марта 2024 года Aubin Mukoni / World Press Photo
Долгосрочные проекты: «Женские тела как поле битвы» (Cinzia Canneri / Association Camille Lepage)
В 2017 году Чинция Каннери начала документировать жизнь женщин из Эритреи, бегущих от репрессивного режима своей страны. С начала войны в регионе Тыграй на севере Эфиопии в 2020 году её проект расширился и включил истории тыграйских женщин, спасающихся от вооружённого вторжения. Женщины пережили ранения, пытки и систематическое сексуальное насилие, однако из-за социальной стигматизации, нехватки медицинской помощи и ограниченного доступа журналистов их страдания остаются недостаточно освещёнными в СМИ. Усиливая голоса и истории выживших, проект переосмысляет понятие устойчивости как сложного коллективного противостояния боли, травме и утратам.
Йоханна (22 года) отдыхает рядом со своей матерью после лечения осложнений, возникших после удаления почки. Йоханна была ранена выстрелом эритрейских полицейских на границе и очнулась в больнице, где узнала, что у неё удалили одну из почек. Аддис-Абеба, Эфиопия, 31 октября 2017 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Несмотря на пережитую травму, девушки находят силу и поддержку в общении друг с другом, укрепляя стойкость, уверенность в себе и коллективное единство. Лагерь беженцев Ум-Ракуба, Гедареф, Судан, 4 июня 2021 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Зайид (23 года, имя изменено) показывает шрам от пули. Зайид была изнасилована в лагере беженцев в регионе Амхара. При побеге в Аддис-Абебу вместе с семьёй она и её сестра были ранены выстрелами солдат Амхары. Аддис-Абеба, Эфиопия, 30 ноября 2022 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Экспонаты в Музее Мемориала Мучеников, принадлежавшие женщинам, пережившим изнасилования. Изначально музей был посвящён борьбе тыграйцев против эфиопских сил; после начала войны в 2020 году силы Национальной обороны Эфиопии (ENDF) превратили его в тюрьму, где тыграйских женщин подвергали изнасилованиям и пыткам. Мекелле, Тыграй, Эфиопия, 25 декабря 2023 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Циге (39 лет, имя изменено) и её пятилетняя дочь обнимаются. Циге была изнасилована эритрейскими солдатами в начале войны. Вскоре после этого её муж ушёл от неё. Женщины, подвергшиеся изнасилованию во время войны, почти всегда остаются без поддержки супругов. Адиграт, Тыграй, Эфиопия, 12 декабря 2023 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Мархауит (21 год, в центре) ведёт группу женщин-солдат в радостном выкрике. Многие из них — несовершеннолетние, вступившие в армию Тыграя ради безопасности. Лидеры, такие как Мархауит, оказывают эмоциональную поддержку и формируют чувство единства и цели. Неблет, Тыграй, Эфиопия, 7 апреля 2024 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Несмотря на огромные трудности, молодые беженки-тыграйки находят время для ухода за собой и общения. Социальные связи играют решающую роль в поддержке, помогая им справляться с травмой, сохранять чувство нормальности и заново выстраивать свою идентичность. Шире, Тыграй, Эфиопия, 26 марта 2024 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Жайнеш (38 лет) и Салем (40 лет), имена изменены, представляют собранные ими данные о сексуальном насилии в ходе войны в Тыграе. Правительства Эфиопии и Эритреи до сих пор не признали факты военных преступлений или сексуального насилия, совершённых их вооружёнными силами. Шераро, Тыграй, Эфиопия, 22 декабря 2023 года Cinzia Canneri / Association Camille Lepage / World Press Photo
Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания
Истории: «Больше никакого обезьяньего безумия в Тайском городе» (Chalinee Thirasupa / Reuters)
Макак, которых считают приносящими удачу, давно воспринимают как часть идентичности «Города обезьян» — Лопбури, к северу от Бангкока, Таиланд. Туристы стекались туда, чтобы увидеть обезьян и покормить их фруктами. К 2020 году популяция обезьян достигла 3121 особи, но с началом пандемии COVID-19 туристы исчезли. Обезьяны стали более агрессивными: нападали на жителей, воровали еду и устраивали драки. Жители безуспешно пытались отпугивать их рогатками, и в апреле 2024 года власти начали программу стерилизации, чтобы взять ситуацию под контроль.
Мужчина распыляет спирт в сторону макак, чтобы предотвратить кражу товаров у храма Пхра Пранг Сам Йод — популярного места скопления обезьян. Лопбури, Таиланд, 25 мая 2024 года Chalinee Thirasupa / Reuters / World Press Photo
Макака нападает на сотрудника магазина напротив храма Пхра Пранг Сам Йод. Лопбури, Таиланд, 3 февраля 2024 года Chalinee Thirasupa / Reuters / World Press Photo
Макака заглядывает в боковое зеркало мотоцикла рядом с храмом Пхра Пранг Сам Йод. Лопбури, Таиланд, 3 февраля 2024 года Chalinee Thirasupa / Reuters / World Press Photo
Молодая макака с длинным хвостом лежит под наркозом, пока ветеринары из Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений проводят процедуру стерилизации. Лопбури, Таиланд, 25 мая 2024 года Chalinee Thirasupa / Reuters / World Press Photo
Европа
Истории: «Протесты в Грузии» (Mikhail Tereshchenko / TASS Agency)
В ноябре 2024 года граждане вышли на улицы по всей Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о четырёхлетней приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Это произошло после того, как Европейский парламент отклонил результаты недавних выборов в Грузии на фоне обвинений в фальсификациях. В столице, Тбилиси, во время массовых демонстраций вспыхнули столкновения между полицией и протестующими у здания парламента.
Протесты продолжались, несмотря на жесткие меры со стороны властей в конце декабря, когда был принят закон, криминализирующий даже символические акты протеста, такие как размещение наклеек в общественных местах.
Протестующие размахивают флагами Грузии и Европейского Союза на митинге у Грузинского музея изящных искусств, напротив здания парламента. Тбилиси, Грузия, 6 декабря 2024 года Mikhail Tereshchenko / TASS Agency / World Press Photo
Протестующая промывает глаза после применения полицией слезоточивого газа. На ней защитная лыжная маска, респиратор и садовые перчатки (чтобы поднимать горячие контейнеры с газом). Тбилиси, Грузия, 7 декабря 2024 года Mikhail Tereshchenko / TASS Agency / World Press Photo
Проспект Руставели, проходящий мимо парламента Грузии, окутан дымом после применения полицией слезоточивого газа против протестующих. Демонстранты пытались укрыться в прилегающих переулках. Тбилиси, Грузия, 7 декабря 2024 года Mikhail Tereshchenko / TASS Agency / World Press Photo
Женщина противостоит полицейским в спецснаряжении во время митинга у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Полиция применила водометы для разгона протестующих. Тбилиси, Грузия, 7 декабря 2024 года Mikhail Tereshchenko / TASS Agency / World Press Photo
Северная и Центральная Америка
Истории: «Место для смерти» (Oliver Farshi)
В тихом жилом районе штата Вашингтон находится особенный дом — место размышлений, горя, радости, жизни и смерти. Здесь смертельно больные люди проводят свои последние часы, окружённые заботой, состраданием и вниманием сообщества, перед тем как принять препарат, который завершает их жизнь. Этот проект исследует, как некоторые люди выбирают встретить свою смерть в этом уникальном пространстве: от вопросов общности и доступности до ухода, медицинской помощи, интимного процесса умирания и нежности переживания утраты. В то время как смерть обычно происходит за закрытыми дверями и в клинической обстановке, эти фотографии приглашают посмотреть на неизбежную часть жизни с новой точки зрения.
Вид с постели для умирания. Здесь нет постоянных жильцов. 22 февраля 2024 года Oliver Farshi / World Press Photo
Доула смерти — сопровождающая в конце жизни — готовится к уходу гостя, украшая комнату цветами. Услуга предоставляется бесплатно, поскольку основана на заботе сообщества, а не на стремлении к прибыли. 1 марта 2024 года Oliver Farshi / World Press Photo
Флакон с DDMP2 — медицинским препаратом, используемым в программах медицинской помощи при умирании (MAID). 1 марта 2024 года Oliver Farshi / World Press Photo
Тело гостьи, обернутое в саван. Эта женщина сильно простудилась и во время визита в больницу узнала, что у неё рак лёгких четвёртой стадии. 2 марта 2024 года Oliver Farshi / World Press Photo
Долгосрочные проекты: «Жизнь и смерть в стране без конституционных прав» (Carlos Barrera / El Faro / NPR)
В 2022 году президент Сальвадора Найиб Букеле и законодательное собрание страны приняли закон о введении «чрезвычайного положения», ограничивший права сальвадорцев на свободу собраний, тайну переписки и право на справедливое судебное разбирательство. Эта временная мера, направленная на борьбу с насилием со стороны банд, ответственных за высокий уровень убийств в Сальвадоре, была продлена 35 раз по состоянию на март 2025 года, фактически превратив страну в место, где массовые аресты стали нормой. Тюрьмы в Сальвадоре переполнены, часто поступают сообщения о бесчеловечном обращении, недостаточной медицинской помощи, насилии и убийствах. Этот проект сосредоточен на историях отдельных людей и их семей, чтобы показать личные страдания за государственной политикой.
Мужчину задерживают полицейские в день, когда Законодательное собрание Сальвадора утвердило «чрезвычайное положение». С тех пор было арестовано более 80 000 человек. Санта-Текла, Сальвадор, 27 марта 2022 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Сесилия Абрего держит футболку с фотографиями своих сыновей, арестованных и заключенных в мае 2022 года. Сесилия больна раком и вынуждена искать средства как на лечение своих сыновей, так и на собственное. Сан-Сальвадор, Сальвадор, 12 мая 2023 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Группа арестованных ожидает входа в тюрьму Илопанго. Многие из них проведут за решеткой более года без судебного разбирательства. Судебные процессы проходят групповым порядком, а не по отдельным делам. Илопанго, Сан-Сальвадор, Сальвадор, 27 сентября 2022 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
16-летнего подростка задержали, избили и пытали члены военно-морских сил Сальвадора. Усулутан, Сальвадор, 8 ноября 2022 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Мария Елена Лосано оплакивает сына у его гроба. Её сын, Марвин Диас Лосано, заболел в тюрьме, был освобожден после того, как фотографии его истязаний стали вирусными в соцсетях, но позже умер из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи во время заключения. Усулутан, Сальвадор, 29 июля 2024 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Альба (28 лет) жила с родителями и собиралась выехать в США по программе рабочей визы, когда её арестовала Национальная гражданская полиция без ордера и доказательств. В тюрьме её подвергли пыткам и жестокому обращению; она стала свидетелем смертей других женщин-заключенных и выкидышей. Сан-Сальвадор, Сальвадор, 28 июня 2024 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Андрес (28 лет) стал первым в своей семье, кто окончил университет. Спустя несколько месяцев после получения диплома инженера его арестовали государственные агенты без объяснения причин. За восемь с половиной месяцев в заключении он стал свидетелем сотен случаев тяжёлого истощения. В день освобождения его снова арестовали прямо у ворот тюрьмы — опять без объяснения. Усулутан, Сальвадор, 15 мая 2023 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Матери сотен задержанных в ходе «чрезвычайного положения» участвуют в марше протеста, требуя улучшения условий содержания заключённых. Сан-Сальвадор, Сальвадор, 9 декабря 2024 года Carlos Barrera / El Faro / NPR / World Press Photo
Река Амазонка переживает рекордно низкий уровень воды из-за сильной засухи, усугубленной изменением климата. Этот экологический кризис угрожает биоразнообразию, нарушает экосистемы и затрагивает местные сообщества, зависящие от рек для выживания. По мере усиления засухи многие поселенцы сталкиваются с трудным выбором — покинуть свою землю ради жизни в городах, — что навсегда меняет социальную ткань этого региона. Этот проект делает последствия изменения климата, которые часто кажутся абстрактными или трудно осязаемыми, зримой и конкретной реальностью, формирующей будущее уязвимых сообществ, тесно связанных с природным миром.
Юноша приносит еду своей матери, живущей в деревне Манакапуру. Ранее деревня была доступна на лодке, но из-за засухи ему приходится идти пешком 2 километра по высохшему руслу реки Солимойнс. Амазонас, Бразилия, 5 октября 2024 года Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation / World Press Photo
Элидия Каролина живет со своим партнером и двухлетней дочерью в «плавучем доме», построенном на сваях. Из-за засухи территория вокруг их дома теперь напоминает пустыню, и им приходится пешком преодолевать почти 2 километра до берега реки Солимойнс. Манакапуру, Амазонас, Бразилия, 3 октября 2024 года Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation / World Press Photo
Аэрофотоснимок реки Тарума, ставшей непроходимой для судоходства из-за засухи. На ландшафте видны следы от лодочных винтов, оставшиеся до того, как река обмелела. Манаус, Амазонас, Бразилия, 4 октября 2024 года Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation / World Press Photo
Мужчина тащит лодку по мелководью возле Сан-Франсиско-де-Марина. Засуха посадила плавучие дома на мель и сделала передвижение по реке практически невозможным. Манаус, Бразилия, 4 октября 2024 года Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation / World Press Photo
Этот проект документирует опасные путешествия мигрантов, пересекающих Дарьенский пролом — 100-километровый участок густых джунглей, соединяющий Колумбию и Панаму. С 2021 года этот маршрут преодолели более миллиона человек. Они прибыли из разных стран — афганцы, бегущие от режима талибов*, венесуэльцы, спасающиеся от экономического краха, китайцы, стремящиеся уйти от авторитаризма, и многие другие — движимые стремлением к лучшей жизни. Их истории полны опасностей: бурные реки, безжалостная природа, постоянная угроза насилия и эксплуатации. Многие погибают в пути. Те, кто добирается до конца, сталкиваются лишь с началом другого тяжелого пути — через Центральную Америку и Мексику в США.
Группа афганских, китайских, венесуэльских и эквадорских мигрантов идет к лодке, направляющейся к Дарьенскому пролому. Многие афганцы никогда раньше не видели океана. Капургана, Колумбия. 2 марта 2023 года Federico Ríos / World Press Photo
Йинеска Андреина Колина (18 лет) с двумя дочерьми — Эньерлис Софией Колиной (2 года) и Эдуаньерлис Сарай Колиной (9 месяцев). К моменту прибытия в Капургану у Йинески закончились деньги, и она не знала, как оплатить переход через джунгли. Капургана, Колумбия, 30 июля 2023 года Federico Ríos / World Press Photo
Тысячи мигрантов переходят вброд реку Рио-Муэрто («Река смерти») в Дарьенском проломе, где многие утонули в бурных водах. Они помогают друг другу, чтобы не утонуть в стремительном течении. Рио-Муэрто, Колумбия, 2 августа 2023 года Federico Ríos / World Press Photo
Луис Мигель Ариас (28 лет) отдыхает с дочерью Мелиссой (4 года) во время подъема в гору. Они из Венесуэлы и входят в число более 250 тысяч мигрантов, пересекших пролом в 2022 году. Дарьенский пролом, 23 сентября 2022 года Federico Ríos / World Press Photo
Мигранты прибывают в Лас-Бандерас («Флаги») — место на границе между Колумбией и Панамой. Дарьенский пролом, 3 августа 2023 года Federico Ríos / World Press Photo
Рубен Гуайньора, местный индеец, несет Кимберли Родригес, венесуэлку, которая несколько раз теряла сознание при пересечении Дарьенского пролома. Он поможет ей сесть в каноэ, чтобы доставить ее в Бахо Чикито для получения медицинской помощи. Дарьенский пролом, Панама, 21 сентября 2024 года Federico Ríos / World Press Photo
Сотрудник Национальной пограничной службы Панамы инструктирует группу гаитянских мигрантов, только что прибывших в деревню Кьебра Венадо — первую общину на территории Панамы после пересечения Дарьенского пролома. Дарьенский пролом, Панама, 29 сентября 2021 года Federico Ríos / World Press Photo
Али, Тайба и их сын из Афганистана едут в трехдневной автобусной поездке, завершающем этапе их путешествия от Мехико до Тихуаны, где они планируют пересечь границу с США. Тепик, Мексика, 31 марта 2023 года Federico Ríos / World Press Photo
Западная, Центральная И Южная Азия
Истории: «Земля без женщин» (Kiana Hayeri / Fondation Carmignac)
В Афганистане исламское фундаменталистское правительство «Талибана*» запрещает женщинам получать образование выше начальной школы, лишает их права работать вне дома и в некоторых регионах запрещает выходить из дома без сопровождения мужчины или с открытым лицом. Пространства, где раньше женщины могли свободно собираться — школы, парки, спортзалы, салоны красоты и офисы — теперь для них закрыты.
Несмотря на эти ограничения, афганские женщины находят тонкие, но мощные способы сопротивления. Их неповиновение проявляется тихо, за закрытыми дверями: в домах, тайных классах и на частных праздниках.
Около 700 девушек продолжают обучение в этом частном институте. Однако они всё ещё не могут получить официальный афганский диплом или поступить в университет. Кабул, Афганистан, 17 февраля 2024 года Kiana Hayeri / Fondation Carmignac / World Press Photo
Вазхма сидит дома со своей дочерью Тахминой (19 лет). Образование самой Вазхмы было прервано во время первого правления Талибана* в 1990-х годах, и теперь она видит, как история повторяется. Кабул, Афганистан, 6 февраля 2024 года Kiana Hayeri / Fondation Carmignac / World Press Photo
Пластиковые пакеты покрывают головы манекенов в свадебных платьях. Лица женщин на рекламных щитах, постерах и других публичных изображениях в Афганистане также стираются или закрываются по требованию Талибана*. Кабул, Афганистан, 6 февраля 2024 года Kiana Hayeri / Fondation Carmignac / World Press Photo
Молодые женщины празднуют день рождения подруги. Талибан* запретил музыку и танцы, но женщины продолжают танцевать и отмечать праздники в частной обстановке. Кабул, Афганистан, 2 марта 2024 года Kiana Hayeri / Fondation Carmignac / World Press Photo
Долгосрочные проекты: «Пули не знают границ» (Ebrahim Alipoor)
Колбары (пограничные курьеры) переносят на своих спинах товары — такие как бытовая техника, мобильные телефоны и одежда — через опасные горные маршруты из Ирака и Турции в Иранский Курдистан. Иранское правительство запрещает ввоз многих подобных товаров, чтобы защитить местное производство и сохранить валютные резервы на фоне западных санкций. Десятилетия маргинализации курдов привели к массовой безработице в регионе, вынуждая многих заниматься колбарством. Кроме того, сами колбары считают свою деятельность законной, ощущая родственные связи с курдами по обе стороны границ, которые они не признают. Однако колбары рискуют быть застреленными силами безопасности и пограничниками.
Колбар идет по труднопроходимой горной тропе. Вес их ноши может достигать около 50 кг, а переход через границу в среднем занимает от восьми до двенадцати часов. Курдистан, Иран, 1 июня 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
С 2011 по 2024 год в Иранском Курдистане было убито или ранено как минимум 2463 колбара. Каждый год невесты становятся вдовами из-за этой опасной профессии. Курдистан, Иран, 21 марта 2023 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Мохаммад (22 года) прощается с матерью перед отъездом в Европу в поисках лучших возможностей. Тегеран, Иран, декабрь 2023 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Халеду (32 года) пришлось удалить оба глаза после того, как его выстрелом в голову ранил пограничник. У него двое детей в возрасте двух и семи лет. Курдистан, Иран, 21 августа 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Колбары совершают опасное восхождение по маршруту, известному как «Путь смерти» из-за количества жертв, которые он уносит. Курдистан, Иран, 1 июня 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Некоторые товары, которые колбары переносят через границу, свободно доступны в Иране, однако подпитывают теневой рынок, позволяя обходить пошлины на импорт. Курдистан, Иран, 1 июня 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Пограничные сделки осуществляются в долларах США, несмотря на американские санкции против Ирана. Многие из доставленных товаров попадают в элитные магазины по всей стране. Курдистан, Иран, 14 января 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Тысячи людей погибли, пересекав эти горы. Курдистан, Иран, 8 февраля 2019 года Ebrahim Alipoor / World Press Photo
Со всеми региональными победителями можно ознакомиться на сайте конкурса World Press Photo.
*запрещенная в России террористическая организация