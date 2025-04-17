Победители международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2025: одиночные снимки
Главный международный конкурс документальной фотографии и фотожурналистики World Press Photo объявил победителя и двух финалистов.
Фотографией года стал снимок палестинской фотожурналистки из Дохи Самар Абу Элуф, сделанный для газеты The New York Times, на котором изображен мальчик Махмуд Аджур, получивший тяжелые ранения во время бегства от израильской атаки в секторе Газа.
Samar Abu Elouf / The New York Times / World Press Photo
Самар Абу Элуф эвакуировалась из Газы в декабре 2023 года. Сейчас она живет в том же многоквартирном комплексе, что и Махмуд, в Дохе. Она документирует жизнь тяжелораненых жителей Газы, которые смогли добраться до места лечения. Махмуд Аджур был тяжело ранен в марте 2024 года: взрыв оторвал ему одну руку и изуродовал другую. Семью эвакуировали в Катар. После лечения Махмуд учится играть в игры на телефоне, писать и открывать двери ногами. Мечта Махмуда проста: он хочет получить протезы и жить, как любой другой ребенок.
Ночной переход John Moore / Getty Images / World Press Photo
Финалистом конкурса стал фотограф Джон Мур из США. На его снимке, озаглавленном «Ночной переход» — китайские мигранты под холодным дождем после пересечения американо-мексиканской границы. Этот образ, одновременно потусторонний и интимный, отображает сложные реалии миграции, которые часто упрощаются и политизируются в общественном дискурсе в США.
Засуха в Амазонии Musuk Nolte / Panos Pictures / Bertha Foundation / World Press Photo
Вторым финалистом стал Мусук Нольте (Перу/Мексика) с фотографией, раскрывающей масштабы засухи в Амазонии. На его снимке молодой человек несет продукты своей матери, живущей в деревне Манакапуру. Когда-то до деревни можно было добраться на лодке, но из-за засухи ему приходится идти пешком 2 километра по высохшему руслу реки Амазонки. Неестественно пустынный пейзаж в самом большом в мире тропическом лесу делает отсутствие воды навязчиво осязаемым.
Жюри конкурса выбирает лучшие одиночные снимки в каждом регионе.
Бодибилдер Тамале Сафалу тренируется перед своим домом. Кампала, Уганда, 25 января 2024 года. Несмотря на потерю ноги после страшной аварии на мотоцикле в 2020 году, Тамале Сафалу остался приверженцем соревновательного бодибилдинга и стал первым спортсменом-инвалидом в Уганде, который соревновался с трудоспособными атлетами Marijn Fidder / World Press Photo
Жених позирует для портрета на своей свадьбе. В Судане есть традиция объявлять о свадьбе праздничным выстрелом. Омдурман, Судан, 12 января 2024 года. Фотография сделана камерой мобильного телефона. Mosab Abushama / World Press Photo
Участники «Небесных тел», подпольного драг-бала в Лагосе, чествуют победительницу конкурса «Мать года». Лагос, Нигерия, 21 июня 2024 года Temiloluwa Johnson / World Press Photo
Николь Мотта (слева) и ее биологический отец Чан Дэ Чанг утирают слезы после воссоединения, которое произошло спустя 40 лет после разлуки. Сеул, 31 мая 2024 года. Около 200 000 корейских детей были усыновлены в США с 1950-х годов. Расследование, проведенное Associated Press, выявило множество фактов подделки документов Jae C. Hong / AP / World Press Photo
Бразилец Габриэль Медина во время соревнований по серфингу среди мужчин на Олимпийских играх 2024 года. Теахупо’о, Таити, Французская Полинезия, 29 июля 2024 года. Jerome Brouillet / Agence France-Presse / World Press Photo
Рабочие едут на завод по выплавке и переработке никеля во время проливных дождей, которые вызвали наводнение. Уэда, Хальмахера, Индонезия, 12 августа 2024 года Mas Agung Wilis Yudha Baskoro / China Global South Project / World Press Photo
Раненый боец из ЛНР в подземном госпитале на территории винного завода Бахмута (Артемовска). Впоследствии ему ампутировали левую ногу и руку. Донбасс, 22 января 2024 года Nanna Heitmann / Magnum Photos for The New York Times / World Press Photo
Сотрудники Секретной службы США помогают кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу уйти со сцены через несколько мгновений после того, как пуля покушавшегося на него убийцы попала ему в ухо во время предвыборного митинга. Батлер, Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года. Jabin Botsford / The Washington Post / World Press Photo
В день выборов 2024 года Констанс Уинн сидит в парадной гостиной дома, построенного ее прапрадедом. Ее предки спаслись от рабства, бежав в Пенсильванию — первый штат, где отменили рабство. Пенсильвания, США, 5 ноября 2024 года Philip Montgomery for The New York Times Magazine / World Press Photo
Болельщики «Ботафого» празднуют победу своей команды. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 ноября 2024 года André Coelho / EFE / World Press Photo
Застрявший самолет Boeing 727-200, окруженный паводковыми водами, в международном аэропорту Салгадо Филью. Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, 20 мая 2024 года Anselmo Cunha / Agence France-Presse / World Press Photo
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо приветствует сторонников во время предвыборного митинга кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Мерида, Венесуэла, 25 июня 2024 года Gabriela Oráa / Reuters/ World Press Photo
Люди с тревогой смотрят вверх во время налета израильского беспилотника в бейрутском районе Дахия, Ливан, 29 сентября 2024 года Murat Şengül / Anadolu Agency/ World Press Photo
Люди собираются разрушить статую бывшего президента Бангладеш шейха Муджибура Рахмана, отца премьер-министра Шейх Хасины, ушедшего в отставку после нескольких недель беспорядков. Дакка, Бангладеш, 5 августа 2024 года Suvra Kanti Das for The Daily Prothom Alo / World Press Photo