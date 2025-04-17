Победители международного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2025: одиночные снимки

Главный международный конкурс документальной фотографии и фотожурналистики World Press Photo объявил победителя и двух финалистов.

Фотографией года стал снимок палестинской фотожурналистки из Дохи Самар Абу Элуф, сделанный для газеты The New York Times, на котором изображен мальчик Махмуд Аджур, получивший тяжелые ранения во время бегства от израильской атаки в секторе Газа.

Самар Абу Элуф эвакуировалась из Газы в декабре 2023 года. Сейчас она живет в том же многоквартирном комплексе, что и Махмуд, в Дохе. Она документирует жизнь тяжелораненых жителей Газы, которые смогли добраться до места лечения. Махмуд Аджур был тяжело ранен в марте 2024 года: взрыв оторвал ему одну руку и изуродовал другую. Семью эвакуировали в Катар. После лечения Махмуд учится играть в игры на телефоне, писать и открывать двери ногами. Мечта Махмуда проста: он хочет получить протезы и жить, как любой другой ребенок.

Финалистом конкурса стал фотограф Джон Мур из США. На его снимке, озаглавленном «Ночной переход» — китайские мигранты под холодным дождем после пересечения американо-мексиканской границы. Этот образ, одновременно потусторонний и интимный, отображает сложные реалии миграции, которые часто упрощаются и политизируются в общественном дискурсе в США.

Вторым финалистом стал Мусук Нольте (Перу/Мексика) с фотографией, раскрывающей масштабы засухи в Амазонии. На его снимке молодой человек несет продукты своей матери, живущей в деревне Манакапуру. Когда-то до деревни можно было добраться на лодке, но из-за засухи ему приходится идти пешком 2 километра по высохшему руслу реки Амазонки. Неестественно пустынный пейзаж в самом большом в мире тропическом лесу делает отсутствие воды навязчиво осязаемым.

Жюри конкурса выбирает лучшие одиночные снимки в каждом регионе.

На официальном сайте World Press Photo также можно ознакомиться с фотосериями-победителями, а также долгосрочными проектами.