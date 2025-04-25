Победители премии Sony World Photography Awards. Фотогалерея

Премия Sony World Photography Awards 2025 объявила победителей. Приз в номинации «Фотограф года» был присуждён британскому фотографу Зеду Нельсону за проект The Anthropocene Illusion. В своём долгосрочном документальном проекте Нельсон исследует взаимосвязь человека с природой в эпоху антропоцена, когда человеческая деятельность оказывает доминирующее влияние на окружающую среду. Он фокусируется на искусственно созданных пространствах, таких как сафари-парки, зоопарки и природные резерваты, показывая, как люди пытаются «искусственно» взаимодействовать с природой, скрывая тем самым её реальное разрушение. Снимки Нельсона и других победителей премии в различных категориях — от архитектуры до дикой природы — в фотогалерее RTVI.

«Архитектура и дизайн»

The Tokyo Toilet Project — это проект городского обновления в районе Сибуя, Токио, Япония, направленный на разработку и строительство современных общественных туалетов, побуждающих к их использованию. Эти уникальные здания являются одновременно произведениями искусства и общественными уборными. Представленные изображения являются частью более масштабной работы, документирующей архитектурную эстетику этих сооружений в городском пространстве.

«Креатив»

На протяжении истории миллиарды людей смотрели на Луну, но лишь 24 человека видели ее вблизи — все они были американскими мужчинами. Во время пандемии художница Рианнон Адам подала заявку на участие в проекте dearMoon — первой гражданской миссии к Луне, организованной японским миллиардером Юсаку Маэзавой. Из миллиона претендентов она стала единственной женщиной в экипаже. Три года подготовки оборвались в июне 2024 года, когда миссия была неожиданно отменена, оставив участников с несбывшимися мечтами.

«Документальный проект»

Фотограф Тоби Биндер отмечает: «Вряд ли найдётся другая страна в Европе, где последствия прошлого конфликта так глубоко ощущаются в повседневной жизни, как в Северной Ирландии». Это не только физические барьеры — стены и заборы — но и психологические разделения в обществе. На протяжении многих лет он документирует, что значит для молодёжи, рождённой уже после подписания мирного соглашения, расти под грузом межпоколенческого напряжения — как в протестантских, так и в католических районах.

«Окружающая среда»

Alquimia Textil — это совместный проект Николаса Гарридо Угета и исследовательницы и модельера Марии Лусии Муньос, посвящённый традиционным техникам натурального окрашивания тканей, применяемым ремесленниками деревни Пумаквасин в Чинчеро, Куско, Перу. Цель проекта — привлечь внимание к этим древним практикам и способствовать их сохранению. Эти методы требуют множества часов кропотливой работы, которую часто недооценивают в текстильной отрасли. Индустриальные технологии почти полностью вытеснили традиционное окрашивание, а изменения климата угрожают растениям, необходимым для этих процессов.

«Пейзаж»

Этот проект приглашает зрителей задуматься о том, что значит рост для страны и с какими плюсами и минусами он связан. Архивные фотографии 1940—60-х годов наложены на современные изображения тех же мест. В период стремительного экономического роста Японии с 1945 по 1973 год достаток сопровождался загрязнением окружающей среды в разных регионах. Как островное государство, Япония также столкнулась с ограниченностью ресурсов и неравномерным распределением населения. Многие проблемы современного общества — результат прошлых действий, и важно взглянуть на них внимательнее. К счастью, как отмечает фотограф, японцы славятся своей любовью к фотографии, и множество жителей документировали свою страну на протяжении времени. Эти архивы помогают по-новому взглянуть на развитие и осмыслить, как избежать повторения прежних ошибок.

«Перспективы»

Дорога домой из школы — простое, ностальгическое и универсальное воспоминание, с которым может себя ассоциировать каждый. Однако в районе Кейп-Флэтс в Кейптауне, Южная Африка, где власть держат банды, этот путь может стоить жизни. Проект исследует, как молодёжь вынуждена каждый день идти в школу и обратно, избегая перекрёстного огня. Используя ручные, низкотехнологичные и экспериментальные методы — поэзию, аналоговую фотографию, рисунки, коллажи и цианотипии — создаётся интимный портрет подростков, живущих в условиях острых социальных контрастов. Работа даёт редкую возможность заглянуть в этот запутанный и опасный мир глазами самих подростков.

«Спорт»

Индия — самая густонаселённая страна в мире с населением более 1,4 миллиарда человек — и при этом здесь совсем немного женщин-скейтбордисток. Именно здесь родился проект Shred the Patriarchy, рассказывающий о том, как женщины, несмотря на предрассудки и угрозы, восстают, вставая на доску и превращая скейтбординг в форму сопротивления патриархату. Через искусство падать и подниматься они бросают вызов стереотипам, борются с маргинализацией и отвоёвывают общественные пространства — как в городах, так и в сельской местности. Многие смогли избежать принудительных браков, другие обрели финансовую независимость и уважение в своих сообществах. Простыми, но революционными действиями молодые индианки заставляют патриархальную систему дрожать, возвращая себе свободу мечтать о другом будущем — быть голосом, а не эхом.

«Портрет»

M’kumba — это проект, посвящённый стойкости афробразильских общин в условиях религиозной нетерпимости. Название происходит от древнего слова на языке конго, обозначающего духовных лидеров. Несмотря на многовековые преследования и насилие, афробразильские религии продолжают существовать. Через интимные фотографии Ги Крист показывает молодое поколение, гордо представляющее африканских богов и мифы, тем самым бросая вызов предвзятости и подчеркивая важность этих традиций для культурной идентичности Бразилии.

«Дикая природа»

Проект Anthropocene исследует, как человечество изменило планету, создавая беспрецедентное воздействие на природу. Через шесть лет путешествий по четырём континентам Зед Нельсон показывает, как мы заменяем реальные природные среды на искусственные, чтобы скрыть разрушительные последствия нашей деятельности. В проекте раскрывается наша неспособность осознать истинный масштаб утрат, несмотря на стремление к контакту с природой.

«Натюрморт»

Проект Still Waiting представляет собой коллажи, которые запечатлевают моменты паузы, ожидания. Эти работы отображают пограничное пространство между событиями, порог, где время растягивается, а значения остаются неопределёнными. Сопоставление объектов оставляет пространство для интерпретации, приглашая к сюрреалистическим размышлениям. Всё приостановлено, удерживаемое в хрупком равновесии, где вмешательство кажется неизбежным. Изображения задерживаются в мимолётном моменте тишины, вдохе перед тем, как мир снова начнёт двигаться.