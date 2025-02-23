Похороны экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Ливане. Фотогалерея
В Бейруте 23 февраля проходит церемония прощания с бывшим лидером группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой, а также его двоюродным братом и преемником Хашемом Сафиеддином, убитыми в результате израильских авиаударов осенью 2024 года. На стадионе в столице Ливана собрались десятки тысяч человек, происходящее транслируется на больших экранах.
Насралла был одним из основателей «Хезболлы» и возглавлял группировку более 30 лет, пользуясь широким влиянием среди поддерживаемых Ираном формирований в регионе. В сентябре прошлого года израильские ВВС сбросили более 80 бомб на главный оперативный штаб боевиков в южном пригороде Бейрута. Смерть Насраллы в результате налета стала серьезным ударом для «Хезболлы».
Массовые акции сторонников Насраллы прошли и в других странах арабского мира. В день похорон над Бейрутом пролетели истребители Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что таким образом передали «четкий сигнал» тем, кто угрожает еврейскому государству.
Рабочие вывешивают гигантский баннер с портретами лидеров «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы (слева) и Сайеда Хашема Сафиеддина во время подготовки к похоронной процессии на стадионе City Sportive в Бейруте, Ливан Hussein Malla / AP
Сторонник «Хезболлы» скандирует лозунги во время похоронной процессии Bilal Hussein / AP
Трейлер с гробами, в которых находятся тела бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его двоюродного брата и преемника Хашема Сафиеддина, проезжает сквозь толпу на стадионе в Бейруте Hussein Malla / AP
Cторонники «Хезболлы» скандируют лозунги на фоне плаката с изображениями Хасана Насраллы и Хашема Сафиеддина Bilal Hussein / AP
Женщина держит фотографии бывших лидеров ливанской группировки «Хезболла» во время похоронной процессии в Бейруте Bilal Hussein / AP
Стадион Sports City во время похорон лидеров «Хезболлы» Hassan Ammar / AP
Хуситы несут фотографию бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы во время заупокойной молитвы в Сане, Йемен Osamah Abdulrahman / AP
Женщины несут фотографии бывших лидеров ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и Хашема Сафиеддина во время церемонии в Бейруте Bilal Hussein / AP
Шииты на символической церемонии похорон лидера ливанской Хезболлы Сайеда Хасана Насраллы в Багдаде, Ирак Hadi Mizban / AP
Во время церемонии похорон Насраллы над Бейрутом пролетели истребители ЦАХАЛ Bilal Hussein / AP
Скорбящие размахивают флагами в начале похоронной процессии на стадионе Sports City в Бейруте Hussein Malla / AP