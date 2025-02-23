Похороны экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Ливане. Фотогалерея

Трейлер с гробами, в которых находятся тела бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его двоюродного брата и преемника Хашема Сафиеддина, проезжает сквозь толпу в начале похоронной процессии

В Бейруте 23 февраля проходит церемония прощания с бывшим лидером группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой, а также его двоюродным братом и преемником Хашемом Сафиеддином, убитыми в результате израильских авиаударов осенью 2024 года. На стадионе в столице Ливана собрались десятки тысяч человек, происходящее транслируется на больших экранах.

Насралла был одним из основателей «Хезболлы» и возглавлял группировку более 30 лет, пользуясь широким влиянием среди поддерживаемых Ираном формирований в регионе. В сентябре прошлого года израильские ВВС сбросили более 80 бомб на главный оперативный штаб боевиков в южном пригороде Бейрута. Смерть Насраллы в результате налета стала серьезным ударом для «Хезболлы».

Массовые акции сторонников Насраллы прошли и в других странах арабского мира. В день похорон над Бейрутом пролетели истребители Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что таким образом передали «четкий сигнал» тем, кто угрожает еврейскому государству.