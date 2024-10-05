Похороны греческого студента, погибшего при теракте в Израиле. Фото дня

Иерусалим, Израиль, 5 октября 2024 год. Скорбящие собрались у гроба 26-летнего греческого студента Ионаса Каруссиса, который стал жертвой произошедшего на этой неделе теракта в городе Яффо, объединенном с Тель-Авивом. Каруссиса похоронят на греческом православном кладбище в Иерусалиме.

Теракт в Яффо произошел 1 октября, ответственность за него взяло на себя радикальное палестинское движение ХАМАС. Огонь по мирным жителям открыли два террориста, которые были нейтрализованы. Жертвами стали семь человек, еще 16 получили ранения.