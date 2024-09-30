Похороны умерших от отравления детей в Красноярском крае. Фото дня

30 сентября 2024 года, поселок Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, Россия. Жители красноярского поселка собрались на похороны четырех детей из одной многодетной семьи, умерших от отравления пока еще не установленным токсичным веществом (предположительно — дихлофосом). В Следственном комитете предупредили, что химические экспертизы по выявлению убившего детей яда займут как минимум месяц.

От отравления пострадала вся семья, включая 34-летнего отца и 32-летнюю мать, которая находится на девятом месяце беременности. Когда родители и их четверо детей почувствовали себя плохо — у них начались тошнота и рвота, диарея и режущие боли в животе, — родственники отвезли их в больницу. Там врачи констатировали смерть младшей из девочек. Потом один за другим умерли остальные трое детей.

Родители некоторое время провели в коме, но выжили. Их выписали как раз перед похоронами. СМИ пишут, что в отношении отца могут возбудить уголовное дело: он не проветрил комнаты дома после распыления дихлофоса.