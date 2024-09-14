Похороны заживо сожженной бойфрендом бегуньи Ребекки Чептегеи. Фото дня

14 сентября 2024 года, округ Букво, Уганда. Родные и близкие спортсменки Ребекки Чептегеи — олимпийской бегуньи и сержанта Народных сил обороны Уганды — скорбят по ней, провожая ее в последний путь. 33-летняя женщина, этим летом выступавшая на парижской Олимпиаде, умерла 5 сентября в кенийской больнице от ожогов 80% поверхности тела. Несколькими днями ранее бойфренд Диксон Ндима Марангач облил ее бензином и поджег. Они поссорились из-за купленной девушкой недвижимости, которую та оформила на себя одну. Полиция собиралась предъявить мужчине обвинение в умышленном убийстве, но он и сам умер от ожогов.