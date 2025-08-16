Похороны жертв внезапного наводнения в Пакистане. Фото дня

16 августа 2025 года, Пир-Баба, округ Бунер, Пакистан. Местные жители несут к выкопанным могилам тела жертв внезапного наводнения, которое произошло в пятницу. По последним данным, погибли более 320 человек, большинство — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Многие не успели выбраться из своих домов, затопленных потоком, и утонули. В пострадавших от наводнения районах идет поисковая операция: спасатели разбирают рухнувшие здания и ищут тела погибших. Ситуация усугубляется периодически возобновляющимися дождями, размытыми дорогами и сошедшими селевыми потоками.