Визуал
16.08.2025 / 19:30

Похороны жертв внезапного наводнения в Пакистане. Фото дня

Muhammad Sajjad / AP

16 августа 2025 года, Пир-Баба, округ Бунер, Пакистан. Местные жители несут к выкопанным могилам тела жертв внезапного наводнения, которое произошло в пятницу. По последним данным, погибли более 320 человек, большинство — в провинции Хайбер-Пахтунхва. Многие не успели выбраться из своих домов, затопленных потоком, и утонули. В пострадавших от наводнения районах идет поисковая операция: спасатели разбирают рухнувшие здания и ищут тела погибших. Ситуация усугубляется периодически возобновляющимися дождями, размытыми дорогами и сошедшими селевыми потоками.

Местные жители расчищают грязь, чтобы извлечь автомобили из-под завалов после внезапного наводнения в Мингоре, главном городе долины Сват, на северо-западе Пакистана
Sherin Zada / AP

Мальчик сидит перед магазином, пострадавшим от внезапного наводнения в Пир-Баба, округ Бунер, на северо-западе Пакистана
Muhammad Sajjad / AP