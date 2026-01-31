Визуал
31.01.2026 / 08:00

Покорение небоскреба Тайбэй 101 и заснеженный Петропавловск-Камчатский: прошедшая неделя в фотографиях

Виды Красноярска. Жанровая фотография. Виноградов мост в инее.
Виды Красноярска. Жанровая фотография. Виноградов мост в инее.
Александр Манзюк / Коммерсантъ

Красноярский Виноградов мост в инее, купание в ледяной воде в московском Строгино, задержания в Миннеаполисе и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

В Мурманске и Североморске из-за аварии на линиях электропередачи, вызванной снегопадами и ветром, введен режим ЧП и чередования подачи электроэнергии. Работы по восстановлению опор ЛЭП осложнены удаленностью от дорог. Следствие выяснило, что две из пяти обрушившихся опор использовали с 1966 года, еще три — с 1980-х
Лев Федосеев / ТАСС

Айс-флоатинг — купание в ледяной воде с использованием специального гидрокостюма — в Москве
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки
Chiang Ying-ying / AP

Chiang Ying-ying / AP

Женщина из Гонконга посещает мемориал в Берлине накануне Международного дня памяти жертв Холокоста
Markus Schreiber / AP

Солдат почетного караула в Александровском саду во время снегопада
Валерий Шарифулин / ТАСС

Модель демонстрирует наряд из коллекции Chanel весна/лето 2026 Haute Couture, представленной Париже
Aurelien Morissard / AP

Продавец одежды на уличном рынке в Тегеране
Vahid Salemi / AP

Люди прогуливаются среди конструкций из нопалес, колючих кактусов, в Национальном дворце на главной площади Мехико
Marco Ugarte / AP

Мужчина в наручниках убегает от федеральных иммиграционных агентов в Миннеаполисе, США
Adam Gray / AP

Снег в городе Кронберг недалеко от Франкфурта
Michael Probst / AP

Исландская лошадь на конезаводе в Верхайме недалеко от Франкфурта
Michael Probst / AP

Молодой человек в футбол на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, над которым пролетают вертолеты испанских ВВС «Patrulla Aspa»
Bruna Prado / AP

Люди на пляже в Барселоне держат гигантский портрет Хинд Раджаб, пятилетней палестинской девочки, погибшей во время войны в Газе
Emilio Morenatti / AP

Петропавловск-Камчатский. Вид на расчищенный проход к жилому дому. Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября, в городе введен режим ЧС муниципального уровня. Высота сугробов в городе достигает трех-четырех этажей.
Елена Поддубная / ТАСС

Екатерина Дериглазова