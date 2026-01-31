Покорение небоскреба Тайбэй 101 и заснеженный Петропавловск-Камчатский: прошедшая неделя в фотографиях
Красноярский Виноградов мост в инее, купание в ледяной воде в московском Строгино, задержания в Миннеаполисе и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
В Мурманске и Североморске из-за аварии на линиях электропередачи, вызванной снегопадами и ветром, введен режим ЧП и чередования подачи электроэнергии. Работы по восстановлению опор ЛЭП осложнены удаленностью от дорог. Следствие выяснило, что две из пяти обрушившихся опор использовали с 1966 года, еще три — с 1980-х Лев Федосеев / ТАСС
Айс-флоатинг — купание в ледяной воде с использованием специального гидрокостюма — в Москве Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки Chiang Ying-ying / AP
Chiang Ying-ying / AP
Женщина из Гонконга посещает мемориал в Берлине накануне Международного дня памяти жертв Холокоста Markus Schreiber / AP
Солдат почетного караула в Александровском саду во время снегопада Валерий Шарифулин / ТАСС
Модель демонстрирует наряд из коллекции Chanel весна/лето 2026 Haute Couture, представленной Париже Aurelien Morissard / AP
Продавец одежды на уличном рынке в Тегеране Vahid Salemi / AP
Люди прогуливаются среди конструкций из нопалес, колючих кактусов, в Национальном дворце на главной площади Мехико Marco Ugarte / AP
Мужчина в наручниках убегает от федеральных иммиграционных агентов в Миннеаполисе, США Adam Gray / AP
Снег в городе Кронберг недалеко от Франкфурта Michael Probst / AP
Исландская лошадь на конезаводе в Верхайме недалеко от Франкфурта Michael Probst / AP
Молодой человек в футбол на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, над которым пролетают вертолеты испанских ВВС «Patrulla Aspa» Bruna Prado / AP
Люди на пляже в Барселоне держат гигантский портрет Хинд Раджаб, пятилетней палестинской девочки, погибшей во время войны в Газе Emilio Morenatti / AP
Петропавловск-Камчатский. Вид на расчищенный проход к жилому дому. Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября, в городе введен режим ЧС муниципального уровня. Высота сугробов в городе достигает трех-четырех этажей. Елена Поддубная / ТАСС